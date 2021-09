Novi iphoni, Microsoft brez gesla in slovo očeta kalkulatorja

Umrl je Clive Sinclair

Sir Clive Sinclair julija 2006 FOTO: Adrian Dennis/AFP



Vedo, a se sprenevedajo

FOTO: Lionel Bonaventure/AFP

Predstavili nove modele iphonov

iPhone 13 FOTO: Apple Inc/Reuters



Brez gesla?

Po dolgem boju z rakom je v četrtek umrl izumitelj, ki je močno vplival na področje osebnih računalnikov,. Z računalnikom ZX Spectrum pa je požel slavo – računalniki za osebno rabo so se prodajali v milijonih, sam pa zanimivo takrat niti ni uporabljal računalnikov. Menda niti ni imel elektronskega naslova. »Če bi imel računalnik, bi začel razmišljati o tem, kaj bi moral spremeniti, in tega nočem. Za to skrbi moja žena,« je pred leti dejal za BBC. Uspeha računalnika s kasnejšimi izumi ni ponovil. Propadel je projekt električnega mestnega tricikla C5 iz leta 1985, kar je tudi vodilo v stečaj podjetja. Prav tako javnost ni sprejela njegovega žepnega televizorja, no, danes imamo takšno napravico v žepu pravzaprav vsi. »Mislim, da je bil z določenimi idejami prezgoden,« je dejala njegova hčiWall Street Journal je ta teden objavil članke o tem, kako se pri Facebooku povsem dobro zavedajo, kako so lahko družbena omrežja škodljiva za duševno zdravje mladostnikov. Otepajo se odgovornosti na vseh področjih in nočejo nikakor priznati, da lahko precej usodno vplivajo na življenja ljudi. Pa čeprav, kot razkriva časnik, imajo opravljene notranje raziskave. Tako so, kot piše časnik,Ugotovili so, da imajo te zaradi objav slabšo samopodobo, nekatere so celo pomislile na samomor, dekleta instagram krivijo za depresijo in tesnobo, pa vendar so pri omrežju maja letos trdili, da vpliv ni velik. In hkrati naredili načrt, kako instagram predstaviti mlajšim od 13 let. Uporabniki instagrama na omrežju objavljajo najlepše možne posnetke svojih dogodivščin in telesa, pogosto so ti tudi retuširani in ne predstavljajo realne slike.Apple je predstavil novo serijo iphonov. Večinoma gre za le manjšo nadgradnjo lanskih modelov, ki so jih uporabniki dobro sprejeli v časih pandemije. Lani so namreč imeli največjo prodajo novih modelov po letu 2014, verjetno ker smo tičali doma in komunikacijo preselili na elektronske naprave. Pri Applu so na predstavitvi seveda peli slavo novim modelom, kot je to v navadi od prvega iphona, ki je zagledal luč sveta leta 2007, četudi bistvenih razlik od prejšnje serije ni. Iphoni 13 bodo tako kot predhodniki v štirih različicah, cene se bodo gibale od 600 do tisoč evrov.Verjetno najbolj opazna nadgradnja prihaja v različici z ogromno prostora, saj bo imel telefon kar tisoč gigabajtov ali en terabajt spomina. Do zdaj so imeli najmočnejši iphoni 512 gigabajtov spomina. V tisoč gigabajtov je, denimo, mogoče spraviti okoli 250.000 fotografij ali 500 ur videoposnetkov v visoki ločljivosti. Prostor je ključen v hitrem omrežju 5G in ob razvoju ultravisokoločljivih posnetkov. Trinajstice imajo tudi izboljšane kamere.Koliko rok bi se dvignilo, če bi vprašali, kdo ima rad gesla? Da jih nihče pravzaprav ne mara, se zavedajo tudi pri Microsoftu. Izmišljevati si vedno znova nova gesla za preštevilne uporabniške račune, pri tem paziti na vrsto pravil, da je geslo dovolj močno, in si pri tem novo geslo tudi zapomniti (če tega ne prepustimo kar sistemu), je zoprno. In zato zdaj pri tehnološkem velikanu razmišljajo, da bi se ga za svoje storitve znebili. In varnost?, ki bo v dvostopenjski avtentikaciji na telefon ali na drug elektronski naslov poslala kodo za vstop, in biometrično aplikacijo windows hello, ki za vstop uporabi prstni odtis ali poskenira obraz ali oči. Strokovnjakinja pri podjetjuje pri tem zapisala, da tako rešujejo problem kompleksnih gesel, ki si jih ljudje ne zapomnijo in nato pogosto uporabljajo gumb »pozabljeno geslo«, ter problem preveč enostavnih gesel, ki so seveda varnostno ranljiva. Pojasnila je še, da se vsako sekundo zgodi 579 napadov na geslo neke storitve. Menda je bilo sicer lani še vedno najbolj uporabljeno geslo 123456, temu je sledilo geslo 123456789.