Oba najboljša teleskopa hkrati opazovala »puščico«

Ko se je sonda Dart (puščica) zaletela v lunico Dimorfos dvojnega asteroida Didimos, je to opazovalo več deset teleskopov, med njimi tudi največja vesoljska teleskopa Hubble in James Webb. Tako sta prvič sočasno teleskopa opazovala enako tarčo.

Dart je s trkom 27. septembra pokazal, da bi lahko s tako tehnologijo Zemljo ubranili pred nevarnimi asteroidi in kometi, saj naj bi za okoli deset minut skrajšal Dimorfosovo orbito okoli Didimosa. Vendar pa bodo šele nadaljnja opazovanja in čas pokazali, za koliko se je res kamen upočasnil in premaknil v orbiti.

Hkrati se je ob trčenju sprožil oblak prahu, ki pa lahko več pove o samem asteroidu. Tako sta Webb in Hubble predvsem znanstvenikom poskušala odgovoriti na vprašanja, koliko materiala se je dvignilo in kako hitro in kaj lahko to pove o sestavi Dimorfosa, o katerem še ni povsem jasno, kako je nastal (ena izmed teorij je, da je skupek materiala, ki se je zaradi vrtenja okoli osi izvrgel z Didimosa). Teleskopa sta tudi posnela, kako veliki kosi so se sprožili ob trku, ali je šlo za kamenje ali le za fin prah, s tem pa bodo znanstveniki lahko ugotavljali, kako lahko sestava asteroida vpliva na uspešnost trka in spreminjanja poti asteroida.

Kot so sporočili iz Ese in Nase, je Webb Dimorfos opazoval pred trkom in po njem. Opazovanje hitro premikajočega se relativno majhnega nebesnega telesa je bilo za Webb vse prej kot enostavna naloga, saj so morali preskusiti metodo sledenja telesu, ki se premika trikrat hitreje od predvidene končne hitrosti Webbovih sledilnih naprav. S spektroskopskimi podatki bodo lahko ugotovili tudi kemično sestavo asteroida.

Hubble je prav tako Dimorfos slikal pred trkom in potem spet okoli 15 minut po trku, posnetki kažejo sliko v vidni svetlobi. Tudi tu se material vidi kot žarki, ki se širijo iz središča trka, eni so nekoliko ukrivljeni, a strokovnjaki še ne vedo, zakaj. Svetlost Dimorfosa se je ob trku povečala za trikrat.

Tako Webb kot Hubble bosta v prihodnjih tednih še naprej budno spremljala asteroid.