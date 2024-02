Organizacije potrošnikov skupaj proti Meti

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) in potrošniške organizacije iz sedmih drugih evropskih držav so v sodelovanju s krovno potrošniško organizacijo Beuc pri nacionalnih organih za varstvo osebnih podatkov vložile pritožbo zoper Metino obsežno nezakonito obdelavo osebnih podatkov. Ta se skriva za ponujeno nepošteno izbiro »plačaj ali privoli« na družbenih omrežjih facebook in instagram.

Meta je novembra lani uvedla spremembe svojih storitev v EU. Od uporabnikov facebooka in instagrama zahteva, naj bodisi privolijo v obdelavo osebnih podatkov za oglaševalske namene bodisi plačajo, da se jim oglasi ne prikazujejo. Obsežno zbiranje osebnih podatkov tehnološkega velikana je v nasprotju z načeli splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) o zakonitosti, pravičnosti, najmanjšem obsegu podatkov in omejitvi namena, so opozorili na ZPS.

Ustvarjanje dobička

Kakor pravijo, je izbira »plačaj ali privoli«, ki jo je Meta vsilila potrošnikom, dimna zavesa, ki naj bi prikrila pravo problematiko nezakonite obdelave podatkov. Poleg tega Meta nima veljavne pravne podlage, ki bi upravičila množično zbiranje podatkov uporabnikov facebooka in instagrama, saj izbira, ki jo ponuja uporabnikom, ne omogoča njihove prostovoljne in zavestne privolitve, dodajajo.

Z nezakonitimi praksami Meta vzpostavlja oglaševalski sistem, ki temelji na nadzoru, sledi potrošnikom na spletu in o njih zbira ogromno osebnih podatkov z namenom usmerjenega prikazovanja oglasov. To je glavni način, na katerega Meta ustvarja dobiček, ugotavljajo na ZPS.

Evropska potrošniška organizacija in 19 njenih članic so že lani vložile pritožbo pri organih, pristojnih za varstvo potrošnikov, da bi obsodili zavajajoče in agresivne prakse podjetja. Današnje pritožbe pa temeljijo na Splošni uredbi za varstvo podatkov (GDPR) in zakonih o varstvu osebnih podatkov.