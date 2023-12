Španski mediji tožijo Marka Zuckerberga

V nadaljevanju preberite:

Špansko medijsko združenje AMI, ki zastopa 83 državnih medijev,­ je proti lastniku družbenega omrežja facebook, ameriškemu podjetju Meta Platforms, vložilo­ tožbo v višini 550 milijonov evrov, in to zaradi nelojalne konkurence na oglaševalskem trgu. Gre za prvo tovrstno ofenzivo španske sedme sile proti tehnološkemu gigantu, ki bi lahko dobila odmev v drugih državah evropske sedemindvajseterice.

Tožniki, med katerimi so tudi izdajatelji osrednjih španskih časnikov, kot so El País, El Mundo, La Vanguardia in ABC, trdijo, da je podjetje Marka Zuckerberga zaradi »množične« in »sistematične« uporabe osebnih podatkov s platform facebook, instagram in whatsapp pridobilo nepošteno prednost pri oblikovanju in ponujanju personaliziranih oglasov. V združenju AMI so poudarili, da večina oglasov na platformah v lasti Mete temelji na osebnih podatkih, pridobljenih brez izrecnega soglasja uporabnikov. To je po njihovem kršitev splošne uredbe EU o varstvu podatkov, po kateri vsako spletno mesto zahteva dovoljenje za hrambo in uporabo osebnih podatkov.