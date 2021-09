Padli velikan

V nadaljevanju preberite:

Kalifornijski studio Blizzard Entertainment je v panogi računalniških iger eno najbolj zvenečih imen na svetu. Za mnoge ljubitelje iger je bila njihova zavezanost kakovosti svetel vzor, delo v takšnem okolju pa ideal za nadobudne iskalce zaposlitve v tej industriji. Tudi za mlajše ženske, ki so bile zaradi sledenja svojim sanjam pripravljene požreti marsikatero neumnost. Takšne idealizma polne, a neizkušene navdušenke so starejši veterani v hiši očitno lahko nebrzdano izkoriščali, saj so imeli tesen prijateljski odnos z vodilnim kadrom, ki jim je dajal zaslombo. Kalifornijska obtožnica riše prav groteskno dogajanje, vštevši primere, ko se je moški del oddelka napil alkohola in se v gruči lotil otipavanja sodelavk. Vrhunec naj bi se zgodil na službenem potovanju, ko naj bi ena od delavk pod pritiskom naredila samomor.



Prihajajoče dogajanje v sodni dvorani bo brez dvoma pritegnilo veliko pozornosti, že zdaj pa je jasno, da so obtožbe na precej trdnih temeljih, saj se je oglasila kopica nekdanjih zaposlenih, ki jih je kultura nadlegovanja in zlorab pognala iz podjetja in so lahko postregli z lastnimi začinjenimi zgodbicami.