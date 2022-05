Pametne ure Huawei WATCH GT 3 Pro že na voljo v Sloveniji

Večja 46-milimetrska je na voljo v različicah s paščkom iz silikona ali titana po priporočenih cenah 399 € oziroma 499 €, medtem ko boste za manjšo 43-milimetrsko z usnjenim paščkom odšteli 449 € in za različico s keramičnim 549 €.

Pametna ura WATCH GT 3 Pro navdušuje v zasnovi in estetiki. Spominja na tradicionalne ročne ure, pohvali se lahko z do 2-tedensko življenjsko dobo baterije ter vključuje obsežne nadgradnje strojne in programske opreme. Ponuja vsestransko spremljanje zdravja in prilagojeno, na znanstvenih osnovah podkrepljeno beleženje športnih dejavnosti. S tem nas spodbuja, da bolje skrbimo za zdravje in spoznavamo različne športne discipline, da bi lažje našli aktivnost, ki nam najbolj ustreza.

Ura podpira novo tehnologijo TruSeen 5.0+ za spremljanje srčnega utripa in nasičenosti kisika v krvi (SpO2) z večjo natančnostjo merjenja med beleženjem dejavnosti podnevi in ponoči. Ergonomsko oblikovano skrbno polirano 2,5D konveksno ukrivljeno steklo hrbtišča se natančno prilega obliki zapestne kosti. Zasnova ni le udobna za nošenje, temveč učinkovito zmanjšuje motnje med delovanjem optičnega tipala, s čimer izboljšuje natančnost merjenja srčnega utripa. Kot osebni pomočnik, ki skrbi za vaše zdravje, ponuja celodnevno spremljanje nasičenosti kisika v krvi in spremljanje telesne temperature. V kombinaciji s 24-urnim merjenjem srčnega utripa pozorno spremlja dihanje, stres in menstrualni cikel. Tehnologija Huawei TruSleep 2.0 medtem zagotavlja obsežne podatke in predloge za izboljšanje kakovosti spanja.

V sklopu beleženja dejavnosti Huawei WATCH GT 3 Pro ponuja več kot 100 športnih načinov, od katerih jih je kar 18 profesionalnih. Med njimi sta popolna novost način prostega potapljanja in trening golfa. Poleg tega ima prilagojene načine vadbe na podlagi telesne pripravljenosti in navad uporabnika. Ta lahko namreč določi cilje vadb in nato v realnem času spremlja napredek na zaslonu ali v aplikaciji Zdravje. Ura med vadbo zagotavlja glasovne opomnike o doseganju trenutnih ciljev, statusu vadbe, zagotavlja informacije o izboljšavi telesne pripravljenosti in še veliko več. Pametna ura Huawei WATCH GT 3 Pro je združljiva s 30 aplikacijami za fitnes, kar širi ekosistem in ponuja boljšo izkušnjo spremljanja zabeleženih podatkov.

Novi pametni uri sta na voljo v dveh velikostih – s premerom 43 ali 46 mm. Obe sta osupljivo podobni elegantnim uram tradicionalne urarske industrije, pri čemer različica s premerom 43 mm v svojo obliko vključuje dobršno mero nežnosti in mehkobe z ohišjem iz posebne nanokeramike. Da bi ponudili večje možnosti poosebljanja naprave, omogočajo spreminjanje digitalne številčnice iz seznama več tisočih. Med njimi so nekatere drzne, druge minimalistične, pri tretjih je poudarek na funkcionalnosti. Pomembno je, da lahko izberete primerno razpoloženju, modnemu slogu ali dogodku, ki se ga nameravate udeležiti. Naj gre za tek ali slavnostno večerjo, vedno boste našli nadvse primerno digitalno številčnico.

Pametna ura Huawei WATCH GT 3 Pro lahko deluje samostojno, vendar jo boste večinoma uporabljali povezano s pametnim telefonom. Pri tem je pohvalno, da je združljiva z vsemi napravami s sistemom Android ali iOS.

Povezan ekosistem naprav

Danes središče pametnega ekosistema velikokrat predstavljajo pametni telefoni. Na tem področju je Huawei v zadnjem času močno okrepil ponudbo, in sicer z modeloma Huawei P50 Pro in Huawei P50 Pocket. Njima pa se pridružujejo še druge pametne naprave, ki olajšajo vsakdanje življenje. Najprej so tu pametni telefoni Huawei nova 9 SE, Huawei nova 9 in Huawei nova 8i, ki jim sledijo še pametne ure serij Huawei WATCH GT 3 Pro, Huawei Watch GT 3 in Huawei Watch GT Runner ter monitorja MateView in MateView GT.

O podjetju Huawei Consumer BG

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih centrov, vključno v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer BG je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji in je posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po vsem svetu.

