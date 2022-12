Pandemija je dokazala, da je zdravstvo tudi družbeni problem

V nadaljevanju preberite:

Dr. Uršula Lipovec Čebron je med letošnjimi prejemniki prestižne nagrade zvezde Evrope (Les Étoiles de l'Europe), ki jo za najboljši raziskovalni projekt, financiran s sredstvi evropske komisije, vsako leto podeli francosko ministrstvo za raziskave. Nagrado so dodelili raziskovalnemu projektu Sonar Global, v katerem so proučevali ranljivost ljudi, zdravstva in drugih sistemov med pandemijo covida-19. Raziskava je sočasno potekala v več državah, Lipovec Čebronova je vodila slovenski del raziskave.