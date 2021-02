Preživeti sedem minut groze ali kako pristati na Marsu

Kako bo potekal postopek »Vstop, spust in pristanek«?

Vstop v atmosfero, spust in pristanek.

Iskanje sledi življenja in nabiranje vzorcev

Po prepotovanih 480 milijonih kilometrih se bo rover Perseverance soočil z najtežjim delom odprave. Čaka ga sedem minut groze, kakor imenujejo napete trenutke od vstopa v atmosfero do pristanka na površju. Ta je predviden nocoj ob 21.55. Potem pa bo lahko največji, najtežji, najčistejši in najbolj tehnološko dovršen šestkolesnik prečesal Jezero, območje, kjer naj bi bilo pred milijardami let jezero, in iskal znake življenja ter nabiral vzorce, ki jih bodo s prihodnjimi odpravami tudi prinesli na Zemljo. Tlakoval pa bo tudi pot, da bo nekega dne človek sam stopil na sosednji planet.Nasa seveda pripravlja bogat program in spremljanje pristajanja. Prenos se bo začel ob 20.15:360-stopinjski pogled na nadzorni centerPristajanje na Marsu je avtonomno, saj signal zaradi razdalje med Marsom in Zemljo potuje 11 minut in 22 sekund. Če se pojavi kakršenkoli problem, je zemeljska ekipa povsem nemočna. Ure so okvirne.Ločitev od potovalnega modula: modul je rover pripeljal od Zemlje, od koder je odpotoval 30. julija 2020, do Marsa. Ob 21.38 po srednjeevropskem času bo čas za ločitev.Vstop v atmosfero: vstop se bo zgodil s hitrostjo 19.500 km/h ob 21.48.Najvišja temperatura: atmosfera na Marsu je sicer izjemno tanka v primerjavi z Zemljino, a vseeno je trenja dovolj, da bo kapsulo močno upočasnilo. Rover ščiti vrhunski toplotni ščit, ki se bo ob 21.49 segrel na okoli 1300 stopinj Celzija, roverju bo v notranjosti kapsule prijetno, saj se bo segrel le na sobno temperaturo.Odprtje padala: ob še vedno zelo visoki hitrosti okoli 1512 km/h se bo odprlo 21,5 metra široko padalo. Odprtje je predvideno ob 21.52, a točen trenutek bo izbrala tehnologija, ki izračunava natančnost pristanka.Ločitev toplotnega ščita: zaščitni del kapsule za vstop v atmosfero se bo odcepil 20 sekund po odprtju padala. Takrat bo rover prvič začutil atmosfero novega planeta. Zagnali se bodo radarski instrumenti in navigacijska tehnologija, ki bo našla varen kraj pristanka.Odcepitev padala in zgornjega dela kapsule: Ob 21.54 se bo zgornji del vstopne kapsule, na katerem je tudi pritrjeno padalo, ločil od roverja in sistema z motorji. Potisniki bodo še upočasnili rover.Pristanek: v zadnjih sekundah in metrih (okoli 12 sekund pred pristankom, na višini okoli 20 metrov nad površjem) se bo sprožil žerjav in bo rover spustil na vrveh. Rover naj bi na površju pristal ob hitrosti 2,7 kilometra na uro (hitrost hoje) ob 21.55.»Perseverance je Nasina najbolj velikopotezna odprava na planetu Mars, osredotočena na iskanje odgovora, ali se je na planetu nekoč razvilo življenje,« je poudaril direktor Nasinega znanstvenega direktorata. Krater Jezero (v angleščini ime izgovarjajo Džezero), ki je ime dobil po vasici v Bosni in Hercegovini, je bil nekoč res jezero. Vanj se stekajo tri doline, ki so bile po predvidevanju znanstvenikov nekoč reke. Neretva in Sava naj bi pred več milijardami let napajali Jezero, Pliva pa se je iz njega iztekala proti ravnicam. Rover Perseverance bo raziskoval predvsem nekdanjo delto Neretve. Različni orbiterji so s spektrometri v kraterju zaznali minerale vulkanskega izvora, karbonate in glinene minerale. Znanstveniki predvidevajo, da so nekateri karbonati nastali neposredno v jezeru. Vse te usedline in nanosi so potencialno zelo zanimivi za robotski laboratorij na roverju, ki bo v njih iskal tudi sledove nekdanjega življenja oziroma fosilizirane mikroorganizme.Za znanstvenike zelo zanimivo območje je za inženirje, ki se morajo ukvarjati s pristajanjem, predvsem velik izziv. Posuto je namreč z grebeni, sipinami in velikimi skalami. Prav zato so rover opremili z najbolj napredno tehnologijo, ki bo med pristajanjem določila najbolj varno točko dotika. Natančna navigacijska tehnologija bo snemala približujoče se površje, ga primerjala s prednastavljenimi zemljevidi in rover samodejno preusmerila od morebitnih čeri. Sistem je prestal celo vrsto testiranj, zato je ekipa samozavestna, a vseeno previdna.Šestkolesno vozilo je opremljeno s 23 kamerami, kar je največ doslej, od tega jih bo sedem snemalo dogajanje med pristajanjem, česar do zdaj prav tako še nismo videli. Na krovu je tudi kot avtomobilski akumulator velik instrument Moxie, ki bo iz atmosfere črpal ogljikov dioksid in ga spreminjal v kisik. Ta je nujen za raketno gorivo, seveda bi bil dobrodošel tudi za dihanje na človeških postajah. V prihodnosti bi lahko na planet dostavili veliko večje Moxieje, da bi pridobili ustrezno količino kisika.V podvozju roverja pa je tudi helikopterček Ingenuity (Iznajdljivost). Pol metra visok letalnik, težek slaba dva kilograma, bo opravil prve polete na tujem planetu. Rover ga bo nekaj mesecev po pristanku odklenil od podvozja in ga spustil na tla, helikopter pa bo opravil več krajših testnih poletov. Opremljen je z 1,2 metra dolgimi rotorji, ki se bodo zavrteli 2400-krat na minuto. Letenje v tako redki atmosferi je negotovo, glede na uspešnost se bodo inženirji odločali, ali so takšne odprave sploh smiselne. Projekt je povsem neodvisen od celotne odprave in je zgolj demonstrativne narave.