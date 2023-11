Prvi posnetki odprave za raziskovanje »temnega« vesolja

Evropski vesoljski teleskop Euclid je pripravljen, da razišče najbolj »temne« skrivnosti vesolja. Esa je predstavila posnetke, s katerimi dokazujejo odlično zmogljivost teleskopa, ki bo v šestih letih opazoval tretjino neba in posnel okoli milijardo in pol galaksij. Rezultat bo najbolj natančen 3D-zemljevid oddaljenega vesolja, s katerega bodo raziskovalci poskušali izluščiti informacije o temni snovi in temni energiji. Skrivnostni sestavini namreč predstavljata kar 95 odstotkov vesolja, vendar nihče ne ve, kaj sta, le njun vpliv na okolico je viden. Euclid bo tako opazoval oblike galaksij, njihovo premikanje in razdalje med njimi.

»Temna snov drži galaksije skupaj in povzroča, da se vrtijo hitreje, kot če bi bila tam le normalna snov. Temna energija pa povzroča pospešeno širjenje vesolja. Euclid bo prvič v zgodovini kozmologom omogočil, da bi obe ti skrivnosti preučevali hkrati,« je poudarila Esina znanstvena direktorica Carole Mundell.

Kot so poudarili pri Esi, lahko teleskop posname izjemno natančne posnetke v vidni in infrardeči svetlobi zelo velikega kosa neba, kar so danes podkrepili s čudovitimi posnetki svetlih zvezd in medlih galaksij.

»Še nikoli nismo videli posnetkov, ki bi imeli toliko podrobnosti. Še bolj ostri in čudoviti so, kot smo si nadejali, na njih lahko vidimo številne do zdaj še nevidene značilnosti na sicer znanih območjih vesolja, je povedal Rene Laureijs, projektni znanstvenik.

Jata galaksij Perzej

Jata galaksij Perzej FOTO: ESA/Reuters

Pri Esi so poudarili, da posnetek te jate predstavlja revolucijo za astronomijo, saj je na posnetku okoli tisoč galaksij, hkrati pa še okoli 100.000 drugih galaksij, ki so v ozadju jate. Številne galaksije v ozadju so na teh posnetkih prvič videli. Nekatere so tako zelo oddaljene, da je njihova svetloba do nas potovala okoli deset milijard let. Z izdelavo modelov, kako so galaksije razporejene in kako so oblikovane, bodo astronomi lahko ugotavljali, kako je temna snov do zdaj vplivala na vesolje, so dodali pri Esi.

Jata Perzej je ena izmed najbolj masivnih struktur v vesolju, od nas je oddaljena 240 milijonov svetlobnih let. Jata galaksij je lahko združena le, če je poleg vidne snovi še temna snov, sicer gravitacijski privlak ne bi bil dovolj močan in bi se galaksije razpršile.

Meglica Konjska glava

Meglice s svojo kaotično lepoto vedno pritegnejo poglede. Euclid je posnel meglico konjska glava, ki je del ozvezdja Orion. V meglici se rojevajo nove zvezde, astronomi pa upajo, da bodo v njej poleg novih zvezd zagledali tudi nove masivne planete v velikosti Jupitra.

Meglica spominja na konjsko glavo, od tod ime. FOTO: ESA/AFP

Galaksija NGC 6822

Prve galaksije še zdaleč niso bile lepo oblikovane, kot je na primer spiralna Galaksija, ki je dom našega osončja. Euclid je med prvimi galaksijami opazoval pritlikavo galaksijo NGC 6822, ki je od nas oddaljena 1,6 milijona svetlobnih let.

Galaksija NGC 6822 FOTO: ESA/AFP

Pri Esi so poudarili, da so posnetki mnogo več kot le lepe slike. Za astronome so izjemnega pomena, pa tudi za inženirje. So namreč dokaz, da teleskop dela dobro, zato obeta, da bodo dosegli postavljene cilje odprave.

Teleskop Euclid so izstrelili 1. julija letos, nato so sledili številni testi in naravnavanje vseh instrumentov. Parkirali so ga v orbito okoli tako imenovane druge Lagrangeove točke oziroma točke L2, ki leži 1,5 milijona kilometrov od Zemlje. Poseben položaj omogoča, da se satelit skupaj z Zemljo giblje okoli Sonca, pri čemer je planet vedno med satelitom in Soncem. Pred vročim Soncem bo zaščiten s toplotnim ščitom, obenem bo imel solarne panele za proizvodnjo energije. Satelit ima vsega skupaj dve toni, od tega 210 kilogramov goriva. Pridružil se bo nekaterim drugim slavnim opazovalcem vesolja, ki se gibljejo okoli točke L2, kot sta satelit Gaia in vesoljski teleskop James Webb. Redno znanstveno opazovanje bo teleskop Euclid začel v začetku prihodnjega leta.