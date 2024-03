Pulzi, kliki ali čiriki: skrivnostni svet vibracijske komunikacije

V nadaljevanju preberite:

Meta Virant Doberlet deluje na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) od leta 1984 in je danes svetovno uveljavljena znanstvenica, ki je precej pripomogla k uveljavitvi biotremologije kot novega raziskovalnega področja. Preučuje predvsem škržatke, med katerimi so nekateri tudi škodljivci. Nedavno je prejela veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB.

Kot pravi, je biotremologija »novo ime za področje, ki ga raziskujemo že približno 70 let. Preučujemo pa vedenje živali, povezano z vibracijskimi signali, to so mehanske vibracije, ki se prenašajo prek podlage oziroma trdnega medija. Ljudje in nekatere živali se sporazumevajo z zvokom. Res je, da je tudi zvok mehanski signal, ki nastane z vibriranjem denimo glasilk v našem primeru, vendar se naš govor nato prenaša po zraku.«