Spacexove rakete znova prizemljene

Spacexove rakete so sicer izjemno zanesljive, vendar so v zadnjih tednih doživele nekaj anomalij in so znova prizemljene. Ameriška uprava za letalstvo (FAA) je začasno znova prepovedala izstrelitve, dokler ne bo jasno, kaj je povzročilo težave pri izstrelitvi odprave crew-9.

Dragon z astronavtom Nickom Haguem in kozmonavtom Aleksandorm Gorbunovom na krovu je s falconom 9 brez težav poletel proti Mednarodni vesoljski postaji in se tam tudi uspešno parkiral – to je tisto plovilo, s katerim se bosta na trdna tla vrnila starlinerjeva astronavta Sunita Williams in Butch Wilmore.

Zapletlo se je pri vodnem odlaganju druge stopnje. Nosilna stopnja rakete je uspešno pristala na trdnih tleh na Cape Canaveralu nekaj minut po izstrelitvi, nekaj ur po izstrelitvi je sledilo iztirjenje druge stopnje, ki je dragona dostavila do postaje, iz orbite. Uničujoč manever se ni zgodil po načrtih in druga stopnja (ki jo zavržejo) je skrenila iz načrtovane poti, del rakete je nato sicer varno padel v ocean, vendar pa je bil daleč od ciljnega območja, so pojasnili pri Spacexu, kjer so se nemudoma lotili analize. Nato je preiskavo sprožil še FAA.

To je tretjič letos, da je FAA prizemljil falcone. Prvič se je to zgodilo julija, ko Spacexove rakete niso smele leteti 15 dni. Ob izstrelitvi 11. julija je druga stopnja falcona 9 odpovedala v orbiti in posledično je podjetje izgubilo vrsto starlinkov. Druga (le nekaj dni trajajoča) prizemljitev je sledila avgusta, ko je ob pristanku na plavajoči ploščadi padla prva stopnja in eksplodirala.

Kako dolgo falconi ne bodo smeli leteti tokrat, ni jasno. S falconom 9 so pri Spacexu 5. oktobra sicer nameravali izstreliti nov paket starlinkov, 9. oktobra pa še satelite oneweb. Med občutljivejšimi odpravami, kjer si prav zelo velikih zamud ne morejo privoščiti, pa sta evropska Hera, pri kateri se izstrelitveno okno odpre 7. oktobra, 10. oktobra pa se odpre še izstrelitveno okno za Nasino sondo Europa Clipper, ki je namenjena proti istoimenski Jupitrovi luni. Europo bodo sicer izstrelili s Spacexovo najmočnejšo raketo falcon heavy. Pri obeh odpravah je izstrelitveno okno sicer odprto skoraj do konca oktobra.