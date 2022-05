Raziskovalec izbruhov žarkov gama

Hete 2 ali visokoenergijski tranzientni raziskovalec je bil satelit, ki so ga v sodelovanju z Japonsko, Francijo in Italijo sestavili na Tehnološkem inštitutu Massachusettsa (MIT). Izstrelili so ga z ameriškega atola Kwajalein v Tihem oceanu.

Izstrelitev: 9. oktobra 2000 Masa: 124 kg Velikost: višina 1 m, premer 0,5 m Višina orbite: 592 x 640 km Konec odprave: marca 2008

Satelit je bil zasnovan na predhodniku Hete 1, ki so ga oblikovali v začetku 90. letih, izstrelili pa 4. novembra 1996, vendar se ni sprostil iz tretje stopnje rakete pegasus in odprave je bilo konec.

Hete 2 FOTO: Nasa

Nasa je odobrila gradnjo naslednika, a so mu spremenili sistem za napajanje. Satelit je bil opremljen z dvema detektorjema rentgenskih žarkov, francoski partnerji pa so za projekt prispevali teleskop za žarke gama. Tako je izbruhe visokoenergijskih žarkov satelit lahko opazoval v različnih valovnih dolžinah. Instrumenti so delovali neodvisno drug od drugega, vendar so združili moči, ko je kateri zaznal izbruh. Nato je satelit preračunal lokacijo izbruha in koordinate nemudoma poslal na Zemljo, da so se iskanju vira izbruha pridružili še drugi teleskopi. Satelit je bil praktično avtonomen, saj ni potreboval navodil z Zemlje. Z različnimi senzorji je namreč določil najbolj optimalne nastavitve delovanja.