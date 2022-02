Evropski raziskovalci konzorcija EUROfusion, katerega člani so tudi slovenski strokovnjaki, so dosegli rekord v sproščeni fuzijski energiji. V eksperimentalnem fuzijskem reaktorju Jet (Joint European Torus) v Veliki Britaniji so proizvedli rekordnih 59 megadžulov (MJ) fuzijske energije. Ta dosežek dokazuje potencial fuzijske energije in je dober obet za Iter, ki ga gradijo na jugu Francije. To bo največji eksperimentalni fuzijski reaktor na svetu, prvo vročo plazmo naj bi tam pognali čez nekaj let.

Fuzija, proces, ki poganja zvezde, med njimi je tudi naše Sonce, obljublja skoraj neomejen čist vir električne energije za dolgoročno uporabo z majhnimi količinami goriva, ki jih je mogoče pridobiti po vsem svetu iz poceni materialov. Poleg tega je zelo varna, saj se fuzijska reakcija samodejno zaustavi, ko gre karkoli narobe. Fuzija je proces zlivanja atomov lahkih elementov pri visokih temperaturah, npr. vodika, kjer nastane helij in se sprosti ogromno energije v obliki toplote.

»Dosežek je pomemben predvsem z vidika stabilnega obratovanja reaktorja na visoki moči. V petsekundnem pulzu je bilo sproščene trikrat več energije kot v primerljivem pulzu leta 1997,« je za Delo poudaril dr. Igor Lengar z Instituta Jožef Stefan (IJS) in dodal, da je »možnost vzdrževanja ustreznih pogojev, da fuzija lahko poteka in se energija sprošča, posledica obsežne prenove tokamaka Jet med letoma 2010 in 2011. Pri tem je pomembno, da so komponente reaktorja Jet narejene iz enakih materialov, kot bodo v reaktorju Iter, ki bo veliko večji od Jeta. Uspeh trenutnih eksperimentov je torej odlična popotnica za eksperimente v reaktorju Iter.« Tako Jet kot Iter za gorivo uporabljata mešanico devterij-tricij, in sta edina tokamaka, ki uporabljata takšno gorivo. Večina ostalih fuzijskih reaktorjev kot gorivo uporabljajo le devterij, kar pri enako močnem magnetnem polju pomeni veliko manjšo moč.

Na največji obratujoči fuzijski napravi na svetu Jet v Culhamu Agencije za jedrsko energijo Združenega kraljestva (UKAEA) so več kot podvojili prejšnji rekordni dosežek, ki je znašal 21,7 MJ in je bil na isti napravi dosežen leta 1997. Rekord so dosegli v okviru skrbno načrtovane eksperimentalne kampanje konzorcija EUROfusion in odraža več kot dve desetletji napredka v fuzijskih raziskavah. Glavni cilj kampanje pa je, da že v času gradnje večje in naprednejše fuzijske naprave Iter v Franciji priskrbi čim več znanstvenih podatkov v podporo njegovemu delovanju.

Kot je poudaril programski vodja EUROfusion Tony Donné, je »to velik trenutek za vsakogar izmed nas in celotno fuzijsko skupnost. Obratovalne izkušnje, ki smo jih pridobili v realnih pogojih, nas navdajajo z velikim zaupanjem v naslednjo fazo poskusov v Itru in v evropski demonstracijski elektrarni EU DEMO, ki je zasnovana tako, da bo dajala električno energijo v omrežje.«

V konzorciju sodeluje tudi več kot 40 slovenskih raziskovalcev, večinoma so zaposleni na Institutu Jožef Stefan, zato je to velik uspeh tudi za institut, je poudaril njegov direktor Boštjan Zalar: »Institut Jožef Stefan je največji, multidisciplinarni znanstveno-raziskovalni inštitut v Sloveniji. Raziskave fuzije so izjemno pomembno področje njegovega delovanja, vodimo tudi Slovensko Fuzijsko Asociacijo. Več kot 40 raziskovalcev Instituta je na različnih področjih vključenih v konzorcij EUROfusion. Prebojni dosežek v raziskavah fuzije je zato tudi velik uspeh raziskovalcev IJS.«