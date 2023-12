Revolucija je pred vrati

HONOR je nedavno svetovni javnosti predstavil najtanjši in najlažji preklopni pametni telefon na svetu – HONOR Magic V2, s katerim znamka postavlja svet mobilne fotografije na glavo in je prava revolucija v fotografski tehnologiji. Honorjevim inženirjem je uspelo v tanko ohišje telefona (ko je telefon zaprt, je debel zgolj 9,9 mm, v odprtem pa le 4,7 mm) vgraditi izjemno zmogljivo baterijo s 5000 mAh, ki bo zadoščala za brezskrbno celodnevno uporabo naprave. Če bo njena energija vseeno pošla, pa jo boste lahko zaradi hitrega polnilnika zmogljivosti 66 W napolnili v zelo kratkem času.

Zmogljiva baterija s 5000 mAh Foto Honor

Fotografska revolucija

Srce HONOR Magic V2 je visoko zmogljivi čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Glavni adut nove naprave pa je brez dvoma zmogljivi sistem Falcon Camera, ki vključuje ultra široko kamero s 50 MP z večjim senzorjem in zaslonko za izboljšano zmogljivost zaznavanja svetlobe, širokokotno kamero s 50 MP in 20 MP telefoto kamero.

Glavna kamera s 50 MP je opremljena z veliko zaslonko f/1,9 in senzorjem po meri, ki prepušča več svetlobe, posledica pa so ostrejše fotografije z boljšo osvetlitvijo in širšim dinamičnim razponom. Novo tipalo ima izboljšano osemjedrno slikovno piko s polno izostritvijo za optimizacijo zaznavanja motiva in ostrenja. HONOR Magic V2 je izpopolnil integracijo zaslonke in velikega senzorja, kar uporabnikom omogoča zajemanje fotografij visoke ločljivosti z živo jasnostjo in ostrimi podrobnostmi, tudi ob slabi osvetlitvi ali osvetlitvi od zadaj.

Najtanjši preklopni pametni telefon na svetu Foto Honor

Ko pomaga umetna inteligenca

Zajem z umetno inteligenco za zaznavanje gibanja (AI Motion Sensing Capture) se dotika omrežja z umetno inteligenco, ki je usposobljeno z več kot 270.000 fotografijami, kar omogoča kameri, da z izjemno natančnostjo prepozna različne scenarije – od akcijskih posnetkov športnih dogodkov do dragocenih trenutkov, kar zagotavlja ostre fotografije. Poleg tega je HONOR izboljšal tudi svojo inteligentno tehnologijo AI Recognition za boljšo identifikacijo slike, ki lahko zdaj izbere najboljšo izmed vseh fotografij, posnetih v skupno 1,5 sekunde pred fotografiranjem in po njem.

Za več informacij obiščite spletno stran HONOR.

Hitra obdelava slik

Z novo funkcijo Millisecond Falcon Capture HONOR dvigne hitrost obdelave s kamero na popolnoma novo raven. V primerjavi s prejšnjo generacijo so se hitrost zagona, hitrost ostrenja, zajem brez trenutka in hitrost fotografiranja HONOR Magic V2 drastično povečali. Izjemen Millisecond Falcon Capture napravi ne daje le izjemne hitrosti snemanja, ampak tudi poveča jasnost slike.

Kmalu v Sloveniji - HONOR Magic V2 Foto Honor

Nova funkcija lebdenja

Z uporabo revolucionarnih zmogljivosti super lahkega tečaja iz titana (Super light Titanium Hindge) HONOR Magic V2 sproži revolucijo v umetnosti fotografije. S svojo napredno strukturo zero-gear ta vrhunska naprava uvaja izjemno funkcijo lebdenja, ki uporabnikom omogoča, da posnamejo mojstrovine brez napora, ne da bi se zanašali na pomoč drugih, medtem ko uživajo v svobodi prostoročnega upravljanja.

Vedno vrhunska fotografija

HONOR uporabnikom zagotavlja, da bodo med fotografiranjem dobili tisto, kar vidijo na zaslonu, in to s konstantno kakovostjo. HONOR Magic V2, opremljen s kalibriranim algoritmom, natančno pridobi podatke o svetlobi in sencah, medtem ko zajema pravi prizor. Za doseganje barvne natančnosti je bil algoritem umetne inteligence nadgrajen tudi z izboljšano metodo barvne kalibracije, ki zagotavlja prilagojene rešitve glede na kompleksnost različnih prizorov. S tehnologijo Super AI RAW 2.0 HONOR Magic V2 ohranja najbolj pristne barve, kar dvigne uporabniško izkušnjo na novo raven.

Naročnik oglasne vsebine je HONOR Slovenija.