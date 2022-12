Sanje je postavil v realen znanstveni okvir

V nadaljevanju preberite:

Herman Potočnik se je leta 1892 rodil v Pulju staršem slovenskih korenin. Po očetovi smrti leta 1894 se je z mamo, bratoma in sestro preselil v Maribor, kjer je obiskoval osnovno šolo. Šolanje je nadaljeval na vojaški šoli na Moravskem in nato na vojaški tehnični akademiji v Mödlingu pri Dunaju, kjer je leta 1913 postal inženirski poročnik. Med prvo svetovno vojno se je bojeval v Galiciji, Srbiji, Bosni, na soški fronti in ob Piavi. Zbolel je za jetiko, zato se je leta 1919 upokojil s stotniškim činom. Prosti čas je izkoristil za študij in leta 1925 postal inženir, specializiran za raketno tehniko. Na Dunaju je živel do 27. avgusta 1929, ko je umrl za pljučnico.