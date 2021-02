Skisana revolucija trgovalcev s kavča

V nadaljevanju preberite:

Delnica ameriškega trgovca z videoigrami Gamestop je konec januarja dosegla stokratnik lanske vrednosti, kar je povzročilo hude izgube – več kot šest milijard dolarjev – tistim investitorjem na delniških trgih, ki so vlagali v kratko pozicijo Gamestopa oziroma stavili na njegovo nadaljnje siromašenje. Prvotno središče dogajanja je bil podreddit r/WallStreetBets, na katerem se zbirajo pretežno mali vlagatelji in debatirajo o najprimernejših potezah. Zanimivo je, da gre v bistvu za precej arhaično obliko organizacije, saj je reddit nekakšen križanec spletnih forumov stare šole in sodobnih družbenih omrežij.