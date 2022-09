SpaceX bi servisiral teleskop Hubble

Nasa je s Spacexom podpisala pogodbo za študijo o servisiranju vesoljskega teleskopa Hubble. S tem bi se lahko uresničile želje številnih astronomov, da bi Hubble kljub visoki starosti še dolgo deloval in ponujal komplementarne posnetke najnovejšemu vesoljskemu teleskopu James Webb, za katerega se predvideva okoli dvajsetletna življenjska doba.

Skok v preteklost: Teleskop Hubble so izstrelili 25. aprila 1990 z raketoplanom Discovery in od takrat pluje okoli 570 kilometrov nad nami. A prvi posnetki so bili hudo razočaranje, saj so namesto ostrih slik dobili le zmazke. Izkazalo se je, da je bilo glavno 2,4 metra široko zrcalo napačno obrušeno. A Hubbla so lahko ujeli in ga servisirali v orbiti, tako so do njega leta 1993 pripotovali astronavti mu nadeli korektivno optično napravo in še širokotono kamero z optičnim korektivnim sistemom in od takrat teleskop, ki snema v vidni svetlobi, skrbi za navdušenje tako astronomov kot širše javnosti. Nazadnje so ga posodobili maja 2009, ko so menjali kamero, nato pa so raketoplane upokojili in servisiranje v orbiti ni več mogoče.

Teleskop deluje dobro, vendar se njegova orbita znižuje, zato zdaj načrt, da bi ga dvignili v bolj stabilno orbito. Ko bo prenehal delovati, ga bo Nasa nadzorovana spustila v atmosfero, kjer bo večinoma izgorel.

Za to nalogo so se javili v Spacexu s pomočjo programa Polaris, ki ga je ustanovil milijarder in zasebni astronavt Jared Isaacman. Hubbla bi v višjo orbito dvignili z dragonom, s kakršnimi za Naso prevažajo tako tovor kot ljudi. In še za Naso najboljši del pogodbe: vse stroške prevzameta zasebna partnerja.

Nasa servisiranja vesoljskega teleskopa nima v načrtu, bo pa z ogromno znanja pomagala zasebnikom. SpaceX je, kot so zapisali na spletni strani Nase, predlagal študijo tehničnih izzivov take odprave. Ob tem si niso vzeli ekskluzivne pravice od odprave in tako lahko tudi druga podjetja preučujejo, ali bi lahko pomagali Hubblu.

Pri Spacexu menijo, da bi lahko v pol leta preučili glavne zahteve in pridobili vse tehnične podatke, kako bi morali posodobiti dragona, da bi se lahko pripojil na Hubbla in ga dvignil.

Študija bi lahko bila temelj tudi za druge servisne odprave plovil v orbiti. Vsekakor bi bilo to dobrodošlo, saj so številni sateliti večinsko še vedno v dobrem stanju, a prenehajo delovati zaradi pomanjkanja goriva ali pa postane njihova orbita nestabilna. Mrtvi sateliti pa seveda postanejo odpadek. Tako je pred leti s servisnimi odpravami začel tudi Northrop Grumman, ki se je s satelitom pripojil na drugega, ki mu je zmanjkalo goriva in ga zdaj tako ohranja pri življenju.