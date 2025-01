Spacex del rakete ulovil, del izgubil

Sedma testna izstrelitev največje vesoljske rakete na svetu je bila napol uspešna. »To je bil opomnik, da je razvojno testiranje po definiciji nepredvidljivo,« so zapisali na spletni strani podjetja SpaceX.

Dobrih 120 metrov visoko plovilo je brez večjih težav poletelo z izstrelišča Starbase v Teksasu, tudi ločitev obeh stopenj – nosilne super heavy in zgornje starship ali krajše ship – je tekla gladko, sledil je spektakularna vrnitev nosilne stopnje proti izstrelitvenem stolpu. Super heavy se je uspešno spustil, upočasnil in se pustil ujeti v ogromne mehanske roke, imenovane mechazilla izstrelitvenega stolpa. Zahtevni manever je tokrat podjetju SpaceX uspel drugič (prvič v izstrelitvenem testu številka pet oktobra lani).

Pristanek rakete je tokrat uspel. FOTO: Gabriel V Cardenas Reuters

Zgornja stopnja je nadaljevala pot v orbito, a nato so po osmih minutah in pol po vzletu izgubili stik s plovilom. Podatki so kazali, da motorji niso ugašali enakomerno, nato so vsi izginili iz ekrana. Pri podjetju so nato potrdili, da je ship izgubljen. Po prvih podatkih je v zadnjem delu ladje izbruhnil požar, posledično je raketa eksplodirala, so navedli pri podjetju. Pojasnili so še, da je ship letel znotraj predvidenega izstrelitvenega koridorja, ki je določen za vesoljske rakete, da zaščitijo varnost ljudi. Morebitni kosi razbitin naj bi tako padli na nenaseljeno območje, so dodali in pozvali prebivalce, naj jih o najdbah obvestijo.

Ship bi sicer moral leteti še dobro uro po izstrelitvi, nato pa načrtovano pasti v Indijski ocean, kot je bilo to v zadnjih treh izstrelitvah. Tako je bil izgubljen tudi tovor: tokrat prvič so imeli na krovu shipa tovor, ki bi ga morala raketa utiriti v orbito. Na krovu je bilo namreč deset modelov prototipnih starlinkov, ki so po velikost in masi podobni naslednji generaciji teh satelitov.

Domnevno sledi shipa po eksploziji (pristnosti posnetkov ni mogoče preveriti). FOTO: Marcus Haworth@marcusahaworth/Reuters

Pri Spacexu so tudi tokrat zadovoljni s poletom, kljub anomaliji, podatke že analizirajo in jih bodo uporabili za naslednjo izstrelitev. Dodali so, da je raketa za naslednjo izstrelitev že sestavljena in jo že testirajo. Pri Spacexu se namreč poslužujejo hitrega testiranja, pa čeprav se pri tem nekaj rakete »nenačrtovano hitro razstavi«.