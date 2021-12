Sposobni za neuspeh krivijo sebe, za uspeh srečo, nesposobni pa ravno obratno

S soustanoviteljem in direktorjem podjetja Cosylab dr. Markom Pleškom, ki je iz jedrske fizike doktoriral pri 26 letih in velja za netipičnega in pronicljivega znanstvenega sogovornika, smo se pogovarjali o slovenski znanosti - kaj meni o nezaupanju vanjo? »Moja zelo amaterska analiza zgodovine je, da so množice zaupale znanosti, kadar so zaupale svojim elitam in kadar so bili znanstveniki del teh elit. V današnjih časih pa vsaj v zahodnem svetu doživljamo vse večje nasprotovanje elitam in pri tem je znanost samo kolateralna škoda. Žal.« Preberite pa tudi, ali hodi na volitve ter ali se bo kdaj potegoval za kakšno politično funkcijo.

Novembra je minilo natanko dvajset let, odkar je ambiciozno zagonsko podjetje Cosylab iz udobnega okolja Instituta Jožef Stefan (IJS) stopilo na samostojno pot. V tem času so postali vodilno svetovno podjetje na področju pospeševalnih tehnologij in naprednih sistemov za zdravljenje raka ter ob tem pomembno prispevali k napredku slovenske družbe in znanosti.

Ustanovili so raziskovalni zavod ITRE (Inštitut za translacijske raziskave in inženiring) in mnoga druga partnerstva z univerzami v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici ter IJS. S soustanoviteljem in direktorjem podjetja dr. Markom Pleškom, ki je iz jedrske fizike doktoriral pri 26 letih in velja za netipičnega in pronicljivega znanstvenega sogovornika, smo se pogovarjali o slovenski znanosti, v pričakovanju supervolilnega leta pa tudi o politiki. Se bo kdaj potegoval za kakšno politično funkcijo?

Ste pred dvema desetletjema, ko ste stopili iz javne institucije na samostojno podjetniško pot, pravilno prepoznali vse izzive in morebitne ovire?

Saj poznate tisto staro šalo, »kaj pa otroci vedo, kaj je tona, primejo in nesejo«. Tako nekako smo se lotili podjetništva. Če bi vnaprej vedeli za vse prepreke, tega ne bi naredili. Na srečo je imel moj tedanji delodajalec, Institut Jožef Stefan (IJS), res velik posluh za mojo samostojno pot in mi je celo omogočili neke vrste »varnostno mrežo«. Če podjetje ne bi uspelo, bi se lahko vrnil na staro delovno mesto. Na tem mestu bi se res rad zahvalil tedanjemu direktorju Vitu Turku in vodji mojega odseka Rafaelu Martinčiču za vso podporo.

Večina državnih subvencij nagrajuje eleganco prijav in obljub, ne meri pa rezultatov. Če povem preprosto, daje nagrade za »proste spise«.

Cosylab je bilo prvo podjetje, ki je izšlo iz omenjene znanstvene institucije. Kako se je v teh časih spremenil pogled na premici država-znanost-podjetje?

Iz izkušenj, ki jih imam kot predsednik upravnega odbora IJS, predsednik Inženirske akademije Slovenije ter podpredsednik sveta za znanost in tehnologijo, in pri tem poudarjam, da je to moje osebno mnenje in ne mnenje teh inštitucij, se v Sloveniji tako kot na drugih področjih izrazito kaže, da pravzaprav ne vemo, kaj si kot narod sploh želimo. Prvih dvajset let države smo se ukvarjali s tranzicijo, privatizacijo, tajkunizacijo, če želite. Lažje je bilo pridobiti premoženje s prerazporeditvijo lastništva kot s trdim delom in investicijo v znanost in razvoj. Država pa, spet zaradi nejasnih ciljev, niha med tem, da vodi en korak pred nami, včasih pa caplja en korak za nami. Po eni strani se zaveda, da je treba vlagati v izobraževanje in znanost, po drugi pa ne ve točno, zakaj, ker rezultati niso takoj vidni ali pa niso tako očitni. Imamo tudi parcialne interese, pa nimam v mislih kakšnih močnih lobijev. Že to, da vsak profesor forsira svoje področje, kar je sicer razumljivo in človeško, vodi v popolno razdrobljenost. Zaradi tega nimamo skoraj nikjer kritične mase za globalno tekmo. Švicarji na primer pravijo: »V marsičem nismo dobri, a tam, kjer smo, smo najboljši.« Slovenci pa pravimo: »Pomembno je, da kot narod pokrivamo prav vsa področja.« Angleži imajo za to izraz »a Jack of all trades and a master of none« (vseznalec in mojster za nič). Na splošno mislim, da če hočemo tekmovati z volkovi, moramo tudi tuliti z volkovi, tako to gre. Lahko pa se seveda odločimo, da jim prepustimo, da zmagajo v tekmi, mi pa postanemo nerazviti.

Pravijo, da je slovenska znanost ena boljših, a da imamo velike izzive pri prenosu znanosti v dodano vrednost, ki se na koncu pokaže v BDP države?

Najprej se dajmo zavedati, da podobno tarnajo vse države. Nemci vseskozi govorijo, kako imajo vrhunsko akademsko sfero, kar je vsekakor res, da pa manjka prenos raziskav v industrijsko uporabo. No, celo pregovorno pragmatični Američani pravijo, da premalo odkritij iz nacionalnih laboratorijev pride v gospodarstvo. Razlog vidim v zelo različnih kulturah in tudi namenih. Znanost je posledica človeške radovednosti in ničesar drugega. Gospodarstvo je posledica nuje po jelu, če se lahko pesniško izrazim. Seveda je idealno, če oboje povežemo in nam znanost olajša pot do jela in vseh drugih potreb, ki jih imamo. A to uspeva le redkim posameznikom. Državne ustanove in komisije ter službe za prenos tehnologij pa v nobeni državi niso posebno uspešne, ker običajno ne enega ne drugega (znanosti in gospodarstva, op. p.) ne razumejo dobro.

V današnjih časih v zahodnem svetu doživljamo vse večje nasprotovanje elitam in pri tem je znanost samo kolateralna škoda. Žal.

Tako pridemo do tega, da nagrajujemo posamezne kategorije in zahtevamo določena merila, ki pa niso vedno merodajna oziroma ne prinašajo želenih rezultatov.

Če bomo finančno nagrajevali pisanje patentov, jih bo pač več, a to ne pomeni, da bodo tudi uporabljeni. Če bomo nagrajevali članke, bo več teh. Pri finančnih nagradah se ljudje v glavnem obnašajo racionalno, ne pa v skladu z namero razpisovalca. Dajmo se torej najprej zmeniti, kaj hočemo doseči, in potem tisto nagrajevati. Ima pa država v bistvu samo tri možnosti: prepoved, subvencije in davke. Ljudje so pa neskončno iznajdljivi. Ravno zato, ker je pri takih zadevah nemogoče voditi družbo s centralnimi ukrepi, so si ljudje izmislilo tržno gospodarstvo. Trg naj pokaže in nagradi tiste, ki so uspešni, država pa naj pomaga predvsem tako, da jim ne dela konkurence s tem, ko subvencionira drugačne modele pridobivanja prihodkov. Pa tu ne govorim samo o korupciji, pajdaškem kapitalizmu in lobijih. Govorim tudi o tem, da večina državnih subvencij nagrajuje eleganco prijav in obljub, ne meri pa rezultatov. Če povem preprosto, daje nagrade za »proste spise«. Če z nagradami omogočimo delo brez rezultatov, rezultatov ne moremo pričakovati. Spoštujem in podpiram vse razvojne projekte, ki se načrtujejo s sredstvi EU, a roko na srce, marsikateri tako imenovani razvojni projekt v resnici ne predstavlja investicije v bodočo rast družbe. Ker EU pač zahteva razvojne projekte, je lažje projekt poimenovati »razvojni«, kot da res vsebuje korake, ki bodo razvojni. Če pod razvoj štejete razvoj družbe, potem tudi novo krožišče predstavlja razvoj občine, mar ne? Kaj pa potem? Bo zaradi krožišča družba dosegala nov razvoj? Če pa vlagam v znanost in razvoj, potem seveda iz tega nastane mnogo večja dodana vrednost.

Ali ste z ministrstvom že našli denar za center protonske terapije?

Trudimo se. Država zaradi epidemije covida-19 nima nič denarja, evropska sredstva so pa menda tudi že desetkrat prezasedena. Kot najbolj perspektivno se kaže javno-zasebno partnerstvo, torej da najdemo zasebne investitorje, ki bodo pripravljeni prevzeti poslovno tveganje, onkološki inštitut in ministrstvo za zdravje pa bosta izvajala javni program zdravstva. Upam, da bomo v kratkem lahko predstavili konkretne rezultate. Gre pa vse bolj počasi, kot smo si želeli, tudi zato, ker so pač prioriteta epidemija in druge nujne zadeve.

Ali menite, da bi znanost, če bi obstajala interes in denar, kot smo opazili pri hitrosti razvoja cepiva, lahko našla rešitev za podnebne spremembe ter pomanjkanje hrane in vode v nekaterih delih sveta oziroma druge največje probleme tega sveta?

Pa ne samo za to, temveč še za marsikaj drugega. Mislim, da denar ni problem. Gre za to, kaj si družba želi in čemu je pripravljena dati prednost.

Zakaj je tako malo zaupanja v znanost?

Če malo pogledate v zgodovino, boste videli, da večino časa ljudje niso zaupali in še manj verjeli v znanost. Le v časih največjega razcveta imperijev je za nekaj desetletij ali stoletij prevladala znanost in njena uporaba v gospodarske namene. A do zdaj je še vsak od teh imperijev prej ali slej propadel. Pomislite na Atene in Rim, ki sta prednika naše civilizacije, pa tudi Arabce, ki so nekoč ohranili matematično bogastvo antike in ga razširili z izjemnimi odkritji, čeprav smo jih katoličani napadali v križarskih vojnah, pozneje pa so postali nerazviti in smo jih zasedli tedaj spet tehnološko naprednejši Evropejci. Podobne zgodbe imate v Indiji, na Kitajskem in drugje. Galilei jo je še poceni odnesel, Giordano Bruno pa je umrl na grmadi samo zato, ker je trdil, da so zvezde kot naše sonce. Moja zelo amaterska analiza zgodovine je, da so množice zaupale znanosti, kadar so zaupale svojim elitam in kadar so bili znanstveniki del teh elit. V današnjih časih pa vsaj v zahodnem svetu doživljamo vse večje nasprotovanje elitam in pri tem je znanost samo kolateralna škoda. Žal.

Kdo je sodobni Einstein?

Einstein je bil seveda genialen fizik, a tudi v tistih časih še zdaleč ni bil edini. Bil pa je zaradi spleta okoliščin medijska zvezda, prvi fizikalni zvezdnik. Tako kot je bil Einstein nekoč v soju žarometov, je dandanes verjetno Elon Musk, ki je, mimogrede, tudi fizik. Pri znanstvenikih mogoče zaradi covida podoben status uživata zakonca Sahin in Türeci, ki stojita za podjetjem Biontech, ki je razvilo cepivo, ki ga trži Pfizer.

Kaj vas najbolj fascinira pri kvantni revoluciji?

Če mislite na kvantno računalništvo, me najbolj fascinira to, kako najde pot v praktično uporabo celo navidezno obskurna in človeški intuiciji nerazumljiva kvantna teorija. Njena matematična formulacija mi kot fiziku omogoča zgolj, da si abstraktno predstavljam kvantne fenomene, ki popolnoma nasprotujejo vsakdanji izkušnji. Nisem si niti upal upati, da bodo taki fenomeni kdaj omogočali prenose kvantnih pojavov prek tisoče kilometrov.

Lahko pojasnite na praktičnem primeru, kaj abstraktnega si predstavljate, kar nasprotuje vsakdanji izkušnji?

(smeh) Želite, da vam konkretno predstavim nekaj abstraktnega? Naj vam bo. Po kvantni teoriji se delci obnašajo kot valovi in valovi kot delci, pa tudi obratno. Zadovoljni? Konkreten primer je, da če streljate delce v zid, ki ima dve reži, nikoli ne veste, skozi katero režo so delci prišli. Tisto o napol mrtvi in napol živi Schrödingerjevi mački ste pa gotovo že slišali.

Kot poznam sebe in svoje neortodoksne ideje, bi se zelo kmalu zameril vsem, dosegel pa nič.

Zdi se mi, da v intervjujih večkrat uporabljate besedo naključje. Se vam zdi, da je res vse naključje ali pa del nečesa večjega, česar ne razumemo?

Včeraj je v Ljubljani deževalo: naključje, svetovna zarota, usoda ali celo zaradi prerokbe? Neki modrec je napisal, da sposobni krivijo sebe za neuspeh in priznajo srečo pri uspehu. Nesposobni pa ravno obratno. Če se ne motim, sem bil ta modrec jaz. (smeh)

Pod roke mi je prišla knjiga Skrivnostno življenje gliv. Zdi se mi fascinantno, kako se tam naključja povezujejo v nekaj tako spektakularnega, kot je vloga gliv pri življenju celotnega gozda (glive recimo pod zemljo s svojimi mikrocelicami dovedejo vodo drevesu na robu gozda, da se ne posuši).

Gotovo je to rezultat evolucije. Ta pa je res rezultat naključij, mnogo zaporednih naključij. Človeški možgani pač vedno potrebujejo neko razlago oziroma želijo razumeti vzrok, ki stoji za posledico. Ker si z naključjem ne morejo pomagati, si izmišljujejo zgodbe, ki naj bi pojasnile vzroke. Vrhunec teh zgodb so mitologija ali teorije zarote. Ampak to je pristranskost naših možganov, ne objektivna resnica. Pač narava ni naredila človeških možganov, da odkrivajo resnico, temveč samo zato, da nam pomagajo bolje preživeti in se prilagoditi na okolico ...

Koliko narave v resnici razume znanost?

Odvisno, kako gledate. Včasih so ljudje mislili, da razumejo, kaj je plin. Nato so ugotovili, da je plin v resnici sestavljen iz delcev – molekul. Potem so počasi odkrivali, da so tam še atomi, pa jedra, pa jedrski delci, zdaj smo prišli do kvarkov in verjetno še ni konec. No, v vsakem trenutku pa so mislili, da so zadevi prišli do dna. In na neki način so, saj so strojni inženirji uporabljali teorijo plinov za parne stroje, ki so zato čisto dobro delovali, ne da bi vedeli, da so zadaj še atomi. Podobno je pri človeškem telesu, po eni strani razumemo res že mnogo, saj lahko delamo popolnoma personalizirane genske terapije. Po drugi strani pa še zdaj ne vemo, kakšen mehanizem zares povzroča raka. Tako da priporočam ljudem, da vseeno verjamejo znanosti. Znanstvenike pa tolažim, da še dolgo ne bodo brez službe.

Hodite na volitve?

Da, dobesedno, tja grem peš. Lep sprehod na volišče v sosednjo vas, ki me vedno osveži. Šalo na stran: čeprav kot fizik še toliko bolj vem, da moj posamezni glas ne bo ničesar spremenil, to jemljem kot državljansko dolžnost, ki jo z veseljem in ponosom izpolnjujem. In sem tako vzgojil tudi svoje otroke, na kar sem še posebno ponosen.

Ali imate morda za prihodnost ambicije, da bi se podali na politično pot?

Oprostite, ampak pri vsem spoštovanju do naših politikov – ki se gotovo trudijo delati najbolje za Slovenijo, vsak pač iz svojega zornega kota in po svojih vrednotah –, ali res menite, da je moja ambicija voditi skupnost, ki je malo večja od kake krajevne skupnosti v Pekingu ali Tokiu? S Cosylabom tekmujem na celem svetu in proti celemu svetu. Pogovarjam se z nobelovci, milijarderji in svetovnimi voditelji, ki so fascinirani nad našim delom. V domači politiki bi se v najboljšem primeru takoj zameril tisti polovici, ki bi bila nasprotna politični opciji, ki bi se ji pridružil. Kot poznam sebe in svoje neortodoksne ideje, bi se zelo kmalu zameril vsem, dosegel pa nič, ker ljudje ne bi verjeli, da imam prav, ali ker bi zahteval, da najprej malo potrpijo, da jim bo pozneje bolje. To ni ravno všečno politično stališče.