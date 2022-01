Globa Appleu zaradi plačilnih omejitev v aplikaciji App Store

Nizozemski regulator ACM je ameriškemu tehnološkemu velikanu Apple naložil pet milijonov evrov kazni, ker v nizozemski različici svoje trgovine aplikacij App Store potrošnikom kot edino možno plačilno sredstvo ponuja svoj plačilni sistem Apple Pay. Regulator je Apple pred tem opozoril, da ga v primeru neodprave pomanjkljivosti čaka kazen.

ACM je Apple že pretekli mesec opozoril, da ga v primeru, da ne bo odpravil pogojev za dostop do aplikacije, čaka kazen v višini pet milijonov evrov tedensko, pri čemer lahko najvišja možna kazen skupaj doseže 50 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»V aplikaciji App Store bi moralo biti potrošnikom omogočeno, da uporabljajo tudi druge plačilne sisteme, ne le Applovega,«je takrat zapisal nizozemski regulator.

Nizozemski sodnik je Applu za nadgradnjo aplikacije dal čas do 15. januarja. Družba je pretekli teden sporočila, da je poskrbela za potrebne spremembe, a so Nizozemci njena dokazila zavrnili in ameriškega giganta oglobili.

V današnji izjavi so pojasnili, da Applu ni uspelo prilagoditi pogojev uporabe aplikacije, kar pomeni, da uporabniki še vedno ne morejo uporabljati drugih plačilnih sistemov.

Apple se na odločitev nizozemskega regulatorja še ni odzval.

To pa ni prvič, da se je Apple zaradi svojega sistema znašel pod drobnogledom. Novembra mu je ameriško zvezno sodišče naročilo, da mora odstraniti ovire, ki ščitijo njegovo trgovino z aplikacijami App Store, potem ko se je družba zapletla v sodni spor z družbo Epic Games. Je pa sodnica takrat ohranila Applovo pravico do blokade prodaje aplikacij za iphone v drugih trgovinah, torej zunaj App Store.

Poleg tega sta bila Apple in ameriški spletni velikan Amazon v Italiji novembra kaznovana z 200 milijonov evrov visoko globo, ker sta delu trgovcev neupravičeno onemogočila prodajo izdelkov znamk Apple in Beats v italijanski spletni trgovini Amazon.it.