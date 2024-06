Starliner domov z zamudo

Tako kot se je premikal datum izstrelitve Boeingovega starlinerja, se zdaj zamika datum vrnitve. Pri Nasi in Boeingu želijo dodatno preveriti, kako je s puščanjem helija in zakaj niso delovali potisniki, hkrati pa se je zamik zgodil zaradi prestavitve vesoljskega sprehoda, ki je zdaj predviden za 24. junij.

Vrnitev astronavtov Butcha Wilmora in Suni Williams z novim plovilom za prevoz posadke bo predvidoma 26. junija, tri tedne po izstrelitvi, sprva so načrtovali enotedenski obisk postaje. Kapsula bo pristala na območju White Sands v Novi Mehiki.

Med poletom starlinerja do postaje so zaznali dodatna – skupno pet – puščanja helija, na enem mestu v kapsuli so težavo poznali že pred izstrelitvijo, nato pa je odpovedalo tudi pet od 28 reakcijskih potisnikov vozila, ki omogočajo minimalne popravke smeri ob približevanju plovila Mednarodni vesoljski postaji. Napaki imata različne vzroke, pravijo pri Boeingu in Nasi. Kot je na novinarski konferenci pojasnil Steve Stich, vodja Nasinega komercialnega programa, so v soboto, 15. junija, zagnali potisnike in štirje od petih problematičnih, ki jih bodo potrebovali za odhod s postaje, so delovali normalno. Potisnike bodo potrebovali za iztirjenje s tirnice. Med preizkusom so ugotovili, da tudi helij ne pušča več tako močno in da ga je v plovilu še dovolj – helij je potreben za vžig potisnikov. Vzrok puščanja še vedno ni popolnoma pojasnjen, pri Boeingu menijo, da je težava v tesnilih na prirobnici med potisnimi motorji in razdelilnikom. Predvsem veliko podatkov želijo nabrati o servisnem modulu, ki ob vrnitvi zgori v ozračju.

»Našim ekipam želimo dati nekaj več časa, da si ogledajo podatke, naredijo nekaj analiz in se prepričajo, da smo res pripravljeni na vrnitev domov,« je poudaril Stich in dodal, da sta Wilmore in Williamsova zadovoljna, da lahko na postaji ostaneta nekoliko dlje, prav tako sta prepričana, da je plovilo varno za njuno vrnitev. »Oba bi rada razumela vse vidike delovanja starlinerja, rada imata to plovilo in vesela sta, da sta del odprave.«

Gre za učenje

Mark Nappi, podpredsednik in programski vodja Boeingovega komercialnega vesoljskega programa, je spomnil, da gre za testni polet. »In da se bomo pri njem nekaj naučili. In smo se, s helijem je nekaj narobe, pa tudi s potisniki. Zdaj se lahko naučimo, kako to težavo rešiti. Dobra novica je, da se puščanje ni poslabšalo, da potisniki delujejo, da imamo dobro in varno plovilo. Na zamaknjeno vrnitev gledamo kot na priložnost in privilegij, da lahko na postaji ostanemo še nekoliko dlje.«

Pri Nasi in Boeingu so znova poudarili, da gre za testni polet – prvi polet plovila s posadko na krovu – in da se pri takih odpravah časovni okviri pogosto spreminjajo.

Cilj poleta je sicer dokazati varnost plovila in ga nato certificirati za redne polete, ki jih za Naso s komercialnim plovilom dragon že opravlja podjetje SpaceX, poleg tega na postajo astronavti letijo tudi z ruskimi sojuzi. Prva priložnost za Boeing, da opravi redni polet štirih astronavtov na šestmesečno odpravo na postajo, je v začetku prihodnjega leta (februarja ali marca), vendar se zdi, da bi lahko Nasa zaradi trenutnih težav plovila to zamaknila na naslednji razpoložljiv termin (avgusta ali septembra), februarski polet astronavtov pa prerazporedila na dragona. Stich je pojasnil, da Nasa te odločitve še ni sprejela, je pa poudaril, da zagotovo ne bodo poleteli s plovilom, če težave ne bodo povsem odpravljene. Tudi Stich je sicer pripomnil, da Nase polet ni prehudo jezil. »Ne bi rekel, da je dogajanje frustrirajoče. Rekel bi, da je priložnost za učenje.«