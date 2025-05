Trump naj bi od Katarja prejel »letečo palačo«, a za podkupnino naj ne bi šlo

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi bila tik pred tem, da od kraljeve družine Katarja sprejme izjemno dragoceno darilo – superluksuzno reaktivno letalo boeing 747-8.

Kot poroča ameriška televizijska mreža ABC News, ki se sklicuje na vire, seznanjene z načrti, naj bi to letalo, znano tudi kot »leteča palača«, služilo kot novo predsedniško letalo Air Force One do konca Trumpovega mandata, nato pa prešlo v lastništvo fundacije njegove predsedniške knjižnice. Ta poteza, ki bi lahko predstavljala najvrednejše darilo tuje vlade Združenim državam v zgodovini, že sproža številna vprašanja o zakonitosti in etičnosti.

Po navedbah virov za ABC News naj bi bilo darilo uradno naznanjeno prihodnji teden, ko bo predsednik Trump obiskal Katar na svoji prvi tuji turneji v drugem mandatu. Trump si je to specifično, trinajst let staro letalo, ki je bilo prej v lasti enega najbogatejših članov katarske kraljeve družine, Hamada bin Džasima bin Džaberja Al Tanija, že ogledal februarja letos, ko je bilo parkirano na mednarodnem letališču West Palm Beach na Floridi. Zaradi svoje izjemno razkošne opreme si je prislužilo vzdevek »leteča palača« ali »palača na nebu«. Vrednost letala letalski strokovnjaki ocenjujejo na približno 400 milijonov dolarjev, in to še preden bi ameriške letalske sile dodale vso potrebno komunikacijsko in varnostno opremo za varen prevoz ameriškega predsednika.

Takšen nenavaden, celo precedenčen dogovor nemudoma odpira resna vprašanja o tem, ali je za Trumpovo administracijo in posledično za fundacijo njegove predsedniške knjižnice sploh zakonito sprejeti tako vredno darilo od tuje sile, pišejo ameriški mediji. Pričakovano so se v Beli hiši na ta vprašanja pripravili. Viri so za ABC News povedali, da so odvetniki iz urada svetovalca Bele hiše in pravosodnega ministrstva pripravili pravno analizo za obrambnega sekretarja Peta Hegsetha.

V njej naj bi ugotovili, da je za ministrstvo za obrambo zakonito sprejeti letalo kot darilo in ga kasneje predati Trumpovi knjižnici, ter da to ne krši zakonov proti podkupovanju ali ustavne določbe (t.i. »emoluments clause«), ki ameriškim uradnikom prepoveduje sprejemanje daril »od katerega koli kralja, princa ali tuje države.«

Po poročanju ABC sta tako pravosodna ministrica Pam Bondi kot Trumpov glavni odvetnik v Beli hiši David Warrington ugotovila, da bi bila donacija letala »pravno dopustna«, če bi bila pogojena s prenosom lastništva na Trumpovo predsedniško knjižnico pred koncem njegovega mandata. Bondi naj bi prejšnji teden uradu svetovalca Bele hiše posredovala pravni memorandum na to temo, potem ko jo je Warrington zaprosil za mnenje.

Niti Bela hiša niti pravosodno ministrstvo se na prošnje za komentar za ABC nista takoj odzvala, prav tako ne tiskovni predstavnik katarskega veleposlaništva. Kritiki in demokrati pa so se na poročanje že odzvali z ogorčenjem in dogovor označili za »podkupovanje sredi belega dne«.

Predviden postopek prenosa je sledeč: letalo bo najprej predano ameriškim letalskim silam (United States Air Force), ki bodo to trinajst let staro plovilo predelale in opremile v skladu z vsemi vojaškimi specifikacijami, potrebnimi za prevoz predsednika ZDA. Kot je prvi poročal Wall Street Journal, je bila za prenovo letala, da bo ustrezalo zahtevam predsedniškega letala, že najeta letalska družba L3Harris. Najkasneje do 1. januarja 2029 pa bo letalo nato preneseno v last Fundacije predsedniške knjižnice Donalda Trumpa, vse stroške, povezane s tem prenosom, pa bodo krile ameriške letalske sile, še piše ABC.

Pravna analiza Bele hiše in pravosodnega ministrstva naj bi temeljila na predpostavki, da darilo ni pogojeno z nobenim uradnim dejanjem, zato ne predstavlja podkupnine. Prav tako naj ne bi kršilo ustavne prepovedi tujih daril, ker letalo ni podarjeno posamezniku, temveč ameriškim letalskim silam in kasneje fundaciji predsedniške knjižnice.

Darilo naj bi blo uradno naznanjeno prihodnji teden, ko bo predsednik Trump obiskal Katar na svoji prvi tuji turneji v drugem mandatu. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Ozadje te zgodbe je povezano z zastarelo sedanjo floto letal Air Force One, ki vključuje dva boeinga 747-200, operativna že od leta 1990. Pogodba z Boeingom za zamenjavo teh letal, podpisana leta 2018, se sooča z velikimi zamudami in prekoračitvami stroškov. Boeing je lani predvideval, da nova letala ne bodo pripravljena pred letom 2029, torej po koncu Trumpovega trenutnega mandata.

Predsednik je že večkrat izrazil globoko frustracijo zaradi zamud in je celo angažiral Elona Muska, da bi sodeloval z Boeingom in letalskimi silami pri pospešitvi procesa. Ti napori so bili zmerno uspešni, saj je Boeingov zadnji predvideni datum dobave zdaj leto 2027, a Trump je jasno povedal, da si novo letalo želi še letos. Že februarja, po ogledu katarskega letala, je Trump novinarjem dejal, da »ni zadovoljen« z Boeingom in da njegova administracija razmišlja o »nečem drugem« ali celo o nakupu drugega letala, je poročal Bloomberg News.

Prihajajoči obisk predsednika Trumpa v Katarju, ki ga nekateri označujejo za obisk pri »prijatelju-sovražniku« (angl. frenemy), bo tako očitno postregel z več kot le diplomatskimi pogovori. Morebitno sprejetje »leteče palače« bo nedvomno še naprej burilo duhove in postavljalo vprašanja o mejah sprejemljivega v mednarodnih odnosih in notranji politiki ZDA.