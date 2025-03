Starship osmič

Pri podjetju SpaceX se pripravljajo na osmi testni polet rakete Starship, ki bo predvidoma v noči s ponedeljka na torek po srednjeevropskem času. Sedmi polet, ki je bil sredi januarja, je bil na pol uspešen: nosilna stopnja rakete super heavy se je uspešno vrnila k izstrelitvenemu stolpu in se ujela na za pristajanje pripravljene vilice. Zapletlo pa se je pri zgornji stopnji ship, ki je dobrih osem minut po začetku poleta eksplodirala, čeprav bi po načrtih morala leteti kakšno uro in načrtovano pasti v Indijski ocean.

Pri vesoljskem podjetju so tako po sedmi izstrelitvi izvedli več strojnih in programskih sprememb, da bi povečali zanesljivost zgornje stopnje, so zapisali na spletni strani podjetja. Analiza sedmega poleta je pokazala, da se je zgornja stopnja avtonomno razletela v skladu s sistemom za prekinitev leta, če ta ne poteka optimalno. Kot glavni vzrok eksplozije so navedli povečano obremenitev strojne opreme, posledično je začelo uhajati gorivo, kar je nato sprožilo požar. V skladu z načrtom podjetja in ameriških regulatorjev je raketa eksplodirala nad oceanom, spektakularen razpad plovila so lahko spremljali na otokih Turks in Caicos.

Takole spektakularno je eksplodirala zgornja stopnja rakete v januarskem testnem poletu. FOTO: Marcus Haworth Reuters

Osmi testni polet bo tekel po podobnem načrtu: glavni cilj, ki ga zaradi razpada plovila niso dosegli v prejšnjem poskusu, je, da ship v orbito namesti tovor – gre za makete starlinkov, ki pa se bodo po utirjenju tudi iztirili in sledili shipu v ocean. Načrt poleta vključuje tudi pristajanje nosilne rakete super heavy na vilicah stolpa.