Umetni inteligenci bomo zaupali le, če bo delovala brezhibno

V nadaljevanju preberite:

Zaznavanje patoloških sprememb v organizmu z računalnikom (computer-aided detection, CAD) je bilo prvo klinično področje uporabe UI. V zadnjih desetletjih se vse pogosteje uporablja pri zaznavanju raka pljuč, debelega črevesa, prostate in dojke. Največja razlika med CAD in UI v širšem smislu je, da lahko CAD usmeri proti diagnozi, za katero je usposobljen le na podlagi strogo določenega načina prepoznave. Za sistem UI je značilen proces avtonomnega učenja, brez eksplicitnega programiranja vsakega koraka. Ta učni proces temelji na mreži algoritmov in povezav, podobno kot pri ljudeh.

Naslednji korak je bila uporaba UI za klasifikacijo tveganja in določanja, ali je napoved dobra ali slaba. Zdaj velja, da je sisteme UI mogoče uporabiti v različnih vidikih dela radiologov in njihovih sodelavcev. Med drugim lahko metode UI pomagajo pri optimizaciji razporeda dela osebja in uporabe opreme, kar se odraža v krajših čakalnih dobah. UI lahko pomaga pri izbiri ustrezne slikovne metode in postopka ter tako zmanjša izpostavljenost radiološkemu sevanju. Parametri skeniranja se lahko prilagodijo v realnem času, zaradi izboljšanja kakovosti slike in časovno krajšega snemanja.