Umetnost kot spremljevalka znanosti

Tim Prezelj je diplomirani mikrobiolog in magister molekulske in funkcionalne biologije. Trenutno v iskanju primernega doktorskega (PhD) programa in mentorja. Samosvoj, rahlo ekscentričen raziskovalec, ki se zavzema za kreativno, raznoliko in vsebinsko znanost, umetnost in družbo na splošno. Foto Osebni Arhiv

Znanost je s svojimi specifikami po mojem prepričanju pravzaprav ena od oblik umetnosti, prav tako kot kiparstvo, glasba, arhitektura ...

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Ker se ukvarjam predvsem s teoretskimi in konceptualnimi vprašanji znanosti o življenju, pri svojem delu najpogosteje uporabljam »instrument«, ki ga ima prav vsak izmed nas, hkrati pa ga nihče ne zna prav dobro predstaviti – možgane. Seveda danes ne gre tudi brez računalnika in drugih bolj ali manj zapletenih napravic.Pri raziskovalnem delu me zanimajo predvsem stičišča med znanostmi o življenju in humanistično-družboslovnimi pojavi. To pomeni, da me zanima recimo biološki kontekst umetnosti, spolnosti, religije, ekonomije, jezika ... Zanima me, kako lahko s pomočjo tega, kar vemo o biologiji in iz nje, razložimo nekatere kompleksne družbene pojave. Pri tem najraje uporabljam primerjalni pristop in tako naravoslovne kot humanistične in družboslovne metode raziskovanja.Ker je moje delo predvsem teoretske narave, niti ne preveč. Problematična sta edino omejen dostop do izkustvenih informacij in močno skrčen proračun za tovrstne projekte.Predvsem, ker mi omogoča kreativno izražanje, je pomemben del moje identitete in dostojanstva. Ker omogoča edinstven način razumevanja stvarnosti in zelo reprezentativno zaznamuje naravo človeka kot biološkega in družbenega subjekta.Želim si, da bi svet čim prej spoznal, da zgolj napredek, brez temeljitega premisleka o posledicah, etiki in širšem kontekstu človekovega delovanja, ne vodi drugam kot v propad, ali če se izrazim bolj filmsko – nazaj v prihodnost. Mislim, da je pri tem zelo pomembna tudi umetnost, za katero si želim, da bi znova postala nepogrešljiva spremljevalka znanosti.Sam se nimam za znanstvenika, kar je ljudem včasih težko dopovedati. Nase gledam bolj kot na umetnika, ki znanost in njena orodja uporablja kot temeljno izrazno sredstvo. Že od nekdaj sem na svet gledal zelo racionalno in si ga tako tudi razlagal. Znanost je s svojimi specifikami po mojem prepričanju pravzaprav ena od oblik umetnosti, prav tako kot kiparstvo, glasba, arhitektura ...Na svoje življenje gledam kot na neprestano raziskovanje. Sicer pa se rad potapljam, obiskujem galerije, muzeje, koncerte. Sem tudi modni navdušenec in še kaj.Navezal bi se na izjavo, ki je razmišljal, da se znanstvenikom godi krivica, ker raziskujejo z enako strastjo, kot umetniki ustvarjajo, le da so pri tem ujeti v zahtevo po empirični dokazljivosti svojih idej. Zato mislim, da je ključna lastnost dobrega znanstvenika kreativnost, začinjena z dobro mero vztrajnosti, potrpljenja in trme. Potrebna sta tudi strast in širok pogled na svet. Predvsem pa mislim, da znanstvenik ne sme biti ideološko obremenjen. Ideologija je vedno smrt za kreativno, svobodno in neovirano razmišljanje.Na to bi znal verjetno bolje odgovoriti sicer že preminuli Walter Mercado ali kak drug vedeževalec. Lahko pa se potrudim z bolj osebnim pristopom in povem, da bi za prelomno štel širše spoznanje (znanstvene) skupnosti, da je znanost brez sodelovanja in vključevanja drugih človekovih dejavnosti, kot so umetnost, humanizem, filozofija, etika, teologija, prazna in včasih celo škodljiva in nevarna. Sam take »znanosti« niti ne bi mogel imenovati Znanost.Glede na to, v katero smer gresta trenutno sodobna družba in svet, prav z veseljem.Vsekakor na nuklearne vire električne energije.Težko bi se omejil samo na enega ali skupino znanstvenikov. Veliko zgodovinskih osebnosti je zelo zanimivih, hkrati pa se bojim, da smo sčasoma o mnogih izmed njih ustvarili nerealne predstave in jih s tem glorificirali. Če bi se že moral omejiti, bi izbral nemškega evolucijskega biologa druge polovice 19. in prve polovice 20. stoletja, ki je močno zaznamoval tudi mojo znanstveno pot in razmišljanje. Prav tako bi bil zanimiv pogovor z, vsekakor pa bi se rad še kdaj usedel s svojo žal preminulo univerzitetno profesorico kemije prof. dr.Knjigo avstrijskega filozofa znanostiWissenschaft als Kunst, ki je izšla tudi v slovenskem prevodu z naslovom Znanost kot umetnost.Težko vem, kaj bi bralce presenetilo, osebno pa me preseneča predvsem, kako slabo poznamo znanstveno ozadje številnih človekovih primarnih dejavnosti, kot so spolnost, umetnost in religija.