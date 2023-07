Urno pletenje spletne niti

V nadaljevanju preberite:

Petega julija so v družbi Meta precej presenetljivo predstavili novo družbeno omrežje: mikroblogersko okolje threads, ki deluje zelo podobno kot twitter. Že v petih dneh se mu je pridružilo sto milijonov uporabnikov, kar je najhitrejša rast v zgodovini spletnih platform.

Rekord, ki ga je od lanske jeseni dosegal razvpiti pogovorni bot chatgpt, je tako padel v manj kot letu dni. S podatkom se je – na omrežju threads, kajpada – v ponedeljek takoj pohvalil šef Mete, Mark Zuckerberg, neodvisno pa so ga potrdile tudi različne analitske družbe. V podjetju za internetne storitve Cloudflare so omenili, da se je prišlek z omrežnim prometom opazno zajedel v twitterjevega, ki naj bi padel za pet odstotkov glede na teden prej. Primerjava je pomenljiva, ker sta threads in twitter zelo neposredna tekmeca – in to v več kot enem oziru. Ne le da gre v obeh primerih za mikroblogerski storitvi, torej pisanje kratkih spletnih objavic – v Meti so svojo zelo očitno lansirali natanko z namenom, da bi izkoristili tegobe, v katerih se je modri ptiček znašel pod kaotično vladavino novega lastnika Elona Muska.