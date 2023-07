Twitter dobiva svojega najhujšega tekmeca

Časi gladiatorskih iger so mimo, a za spektakel množic, pripetih na zaslone pametnih telefonov, skrbita človeka, ki imata v svojih mrežah ujetega več kot polovico človeštva. Mark Zuckerberg, direktor tehnološkega velikana Meta (lastnik Facebooka in Instagrama), in drugi najbogatejši človek na svetu Elon Musk, lastnik Twitterja.

Meta na trg daje aplikacijo threads (v slovenskem prevodu niti), ki bo konkurirala twitterju – ta se, odkar ga je oktobra lani prevzel Elon Musk, ubada z upadom prometa in prihodkov. Po poročanju BBC in Guardiana naj bi bila aplikacija na voljo že jutri. Ponuja nekaj, česar drugi tekmeci ne bodo, in sicer, kot piše v opisu Applovega app store, »threads predstavlja prostor, kjer se združujejo različne skupnosti in razpravljajo o vsem, od stvari, ki vas zanimajo danes, do tega, kaj bo v trendu jutri«.

Po poročanju številnih tujih medijev naj bi bila aplikacija threads na voljo že jutri. Nekateri so jo označili za »ubijalca twitterja«. FOTO: Via Reuters Conne

Zdi se, da bo delovala podobno kot twitter in bo poudarjala javne pogovore, uporabniki pa bodo lahko sledili tistim, ki jih poznajo že z instagrama. Nič čudnega, da so jo nekateri strokovnjaki označili za »ubijalca twitterja« in »največjo grožnjo, s katero se je do zdaj srečal twitter«. Znano je, da si je Zuckerberg v preteklosti že izposodil zamisli drugih podjetij in jih tudi uresničil. Meta reels velja za kopijo tiktoka, stories na instagramu so podobne snapchatu. Zuckerbergova aplikacija meta threads se za zdaj oglašuje kot brezplačna storitev, ki ne bo imela omejitev glede števila objav, hkrati pa, kot preostale aplikacije meta, zbira tudi podatke o vašem telefonu, vključno s tistimi o lokaciji, nakupih in zgodovini brskanja.

Twitter se, odkar ga je oktobra lani prevzel Elon Musk, ubada z upadom prometa in prihodkov. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Čas, ko se zaganja nova aplikacija threads, je za Twitter negotovo obdobje. Prevzemu so sledila prestrukturiranje podjetja, množična odpuščanja, prihodki od oglasov so padli za 59 odstotkov, svoje račune so ukinile številne znane osebnosti. Poleg tega je na nejevoljo uporabnikov Musk konec tedna naznanil, da bodo začasno omejili število tvitov, ki jih uporabniki lahko vidijo na dan. Hkrati pa je podjetje zagnalo prenovljeno, »izboljšano« platformo za upravljanje tvitov tweetdeck, ki bo po tridesetih dneh dostopna samo uporabnikom s potrjenimi računi, za kar je treba skleniti naročniško razmerje Twitter Blue.

»Ne vem, ali je kdaj obstajal bolj samodestruktiven lastnik večmilijardnega podjetja, ki je sovražil stranke, ki določajo uspeh tega podjetja,« je o Musku dejal Lou Paskalis, izvršni direktor podjetja AJL Advisory, ki se ukvarja z oglaševalskotehnološko strategijo.

Hkrati s konkretnim merjenjem tehnoloških moči pa se – kje drugje kot na družbenih omrežjih – razvnemajo tudi strasti in stave glede napovedovanega fizičnega dvoboja med Zuckerbergom in Muskom. Dvoboj, kot kaže, ne bo viteški, ampak gladiatorski, in to dobesedno. Musk je namreč pred dnevi na twitterju potrdil, da se bosta s tekmecem spopadla v rimskem Koloseju. Takoj zatem je objavil še kratek video iz uspešnice Monty Pythonov Brianovo življenje, v katerem prestrašeni nesojeni gladiator Graham Chapman beži pred tekmecem, in ob tem pripisal: »Treba bo povečati vzdržljivost.«