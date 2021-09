Velikane rešujejo pred ognjem

Vznožje debel so zavili v ognjevarno folijo. FOTO: AFP

V Kaliforniji so letos našteli več kot 7000 gozdnih požarov, ki so uničili več kot 3000 domov. Ogenj se lahko hitro širi, ker so tla izsušena po dolgih sušah, ki so povezane s podnebnimi spremembami. Po podatkih znanstvenikov je ameriška zahodna obala v zadnjih 30 letih postala precej bolj topla in suha, zato so pogostejši ekstremni vremenski dogodki, hkrati je več gozdnih požarov, ki so tudi bolj uničujoči.Že dva tedna gori na območju gorovja Sierra Nevada v Kaliforniji, požare so zanetili udari strel in zdaj divjajo na območju, velikem okoli 100 kvadratnih kilometrov. Ognjeni zublji se plazijo tudi po znamenitem narodnem parku sekvoj. K sreči so se nekatera največja drevesa izognila pogubi.Gasilci so vznožje dreves – tudi debla Štirih varuhov, sekvoj pri vhodu v park, vidnih že z bližnje ceste – zavili v ognjevarni material, odstranili so tudi vso podrast in zemljo, ki bi lahko tlela. Ogenj v parku sicer redno uporabljajo za zaščito pred požari. Že leta načrtno požigajo podrast in odstranjujejo vse, kar deluje kot gorivo, prav zato požar ni bil tako uničujoč.V parku med drugim raste drevo generala Shermana, ki je največje na svetu, gre za mamutovec (Sequoiadendron giganteum). V nebo se pne že več kot 2300 let. Sekvoje so ognja vajene in ga, če požar ni preobsežen, vzdržijo. Vročina od požarov je za drevesa tudi dobrodošla, saj se odprejo njihovi storži in iz njih popadajo semena, iz katerih vzklijejo nova velikanska drevesa. A še tako trdoživa bitja, ektremnim pogojem ne bodo dolgo kos.