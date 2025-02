Verjetnost, da bo asteroid 2024 YR4 trčil v Zemljo, se je zmanjšala

Ko se pojavi neznana situacija, se stvari hitro spreminjajo. Tudi v primeru asteroida 2024 YR4 je tako.

Že nekaj tednov mediji spremljamo in podajamo nove informacije o verjetnostih, da bo asteroid leta 2032 trčil v naš planet. Še pred nekaj dnevi je bila verjetnost za trk 3,1-odstotna po Nasinih izračunih oziroma 2,8-odstotna po Esinih. Razlika se je pojavila, ker agenciji uporabljata različna orodja za določanje orbite asteroida in modeliranje njegovega morebitnega trka.

Nasa je nato sinoči objavila nove podatke in zdaj velja, da je verjetnost trka 1,5-odstotna. Pridobili so namreč nove podatke in tako so lahko izdelali boljše izračune.

»Po tednu dni omejene vidljivosti ob polni luni, ko je nebo temnejše, so astronomi nadaljevali opazovanje asteroida 2024 YR4. Zemeljski teleskopi za opazovanje asteroidov, ki so pogosto zelo šibki, potrebujejo temno nebo. V času polne lune postane nebo presvetlo, da bi lahko zaznali te šibke svetlobne točke. Nasin Center za študije bližnjih zemeljskih objektov pri Laboratoriju za reaktivni pogon JPL je vključil nova opazovanja, o katerih je poročal Center za male planete, in 18. februarja verjetnost trka asteroida 2024 YR4 leta 2032 povečal na 3,1 odstotka. To je največja verjetnost trka, ki jo je Nasa doslej izračunala za telo te velikosti ali večje. Vendar so v sredo, 19. februarja, novi podatki, zbrani čez noč, zmanjšali verjetnost trka na 1,5 odstotka,« so navedli na spletni strani ameriške vesoljske agencije.

Tudi Esa je medtem izdala nove podatke, zdaj verjetnost trka ocenjujejo na 1,4-odstotno.

Asteroid 2024 YR4 agencije budno spremljajo in tako se številke vseskozi spreminjajo. FOTO: Nasa/AFP

Pri agencijah pričakujejo, da se bo verjetnost trka še naprej spreminjala z novimi opazovanji asteroida 2024 YR4 v prihodnjih dneh in tednih. Novi podatki so še dodatno omejili negotovosti, kam bi asteroid lahko trčil 22. decembra 2032 (če sploh!).

Da bi verjetnost trka padla na nič, bi se morala Zemlja 22. decembra 2032 znajti zunaj območja možnih lokacij asteroida 2024 YR4, so še dodali. Obstaja tudi minimalna – 0,8-odstotna možnost, da bi asteroid trčil v Luno.

Od 40 do 90 metrov

Asteroid 2024 YR4 so odkrili 27. decembra 2024 s teleskopom Atlas v Čilu. Po ocenah je asteroid širok od 40 do 90 metrov, v povprečju asteroid take velikost v naš planet trči vsakih nekaj tisoč let, regionalno lahko povzroči veliko škodo.

Škoda, ki jo povzroči trk asteroida, je zelo odvisna od velikosti in sestave asteroida. Natančna velikost asteroida 2024 YR4 je še vedno negotova, vendar pri Nasi menijo, da bi eksplodiral že v ozračju, nato pa bi ob površje udaril udarni val. Če bi asteroid vstopil v ozračje nad oceanom, modeli kažejo, da udarni val ne bi povzročil cunamija. Če bi asteroid, velik med 40 in 60 metrov, vstopil nad naseljenim območjem, bi lahko udarni val povzročil gmotno škodo na stavbah, razbijal bi stekla in podobno. Učinek bi bil podoben škodi, ki jo je leta 2013 povzročil asteroid nad Čeljabinskim. Asteroid velikosti približno 90 metrov pa bi lahko povzročil večjo škodo in porušil stanovanjske zgradbe.