Z algoritmi na vrh iskalnikov

V nadaljevanju preberite:

Petega marca so pri Googlu naznanili, da svoj iskalnik vztrajno izboljšujejo v smeri izločanja nekoristnih zadetkov. Natančneje, osredotočajo se na odstranjevanje ponavljajoče se nesnage (spam), ki jo vse bolj že generira umetna inteligenca.

Napoved se na prvi pogled res ne zdi kaj posebnega oziroma zveni skoraj samoumevno. Google obvladuje približno 85 odstotkov spletnega iskanja in njihova iskalna stran še vedno bistveno definira našo rabo interneta. V zadnjem času so primat iskalnikov sicer načela družbena omrežja, kot je tiktok, ki jih zlasti mlajše generacije uporabljajo tudi za tako banalne poizvedbe, kot so lokacije restavracij v okolici. A kljub temu si življenja brez okenca, v katero vpišemo želene pojme, še vedno ne moremo predstavljati. To je – Googlovega okenca, saj mu konkurenca hočeš nočeš ni povsem kos. In tako je že četrt stoletja. Situacije ni resneje spremenila niti aktualna tekma med pogovornimi boti, kot sta chatgpt in gemini, saj ti še vedno radi »halucinirajo« in so za resno iskanje stvarnih podatkov premalo ažurni ali zanesljivi.