Omrežje je samo del tempirane bombe

»Na koncu se bo to neizbežno obrnilo in ugriznilo ZDA,« je tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin­ komentiral zakonski pred­log o morebitni prepovedi­ tiktoka v ZDA. Tik preden je glasovanje v poslanskem domu ameriškega kongresa pokazalo,­ da je nezaupanje Kitajski eno od najtrdnejših vezivnih tkiv, ki združujejo demokrate in republikance, je Wang Wenbin ta korak poimenoval »nasilniško vedenje«, ki ne spodkopava le normalnega­ poslovanja družb, temveč tudi mednarodno gospodarsko in ­trgovinsko ureditev.

Nekaj kitajskih medijev je glasovanje v kongresu pospremilo s karikaturo ameriškega beloglavega orla z vilicami in nožem v rokah, ki se pripravlja, da bo pojedel tiktok, potem ko je že razrezal dokument z izpisanimi »načeli poštene konkurence«. »Za nacionalno varnost!« vzklika simbol ZDA, medtem ko se mu iz odprtega kljuna cedi slina. »Grdo vedenje,« so komentirali v partijskem glasilu Global Times.