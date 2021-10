Z igro do novih spoznanj

Preveč igrač naj bi otrokom prinašalo težave z zbranostjo in kratilo njihovo ustvarjalnost. Pri izbiri igrač za naše najmlajše se je torej pametno držati načela »manj je več« in poskrbeti predvsem, da so te kakovostne.

Podjetniška ideja, ki se je rodila iz epidemije

Teja Bajt, magistrica molekularne in celične biologije ter podjetnica 6. sezone Štartaj Slovenija, se je na svojo podjetniško pot podala prav z mislijo na otroke. Njena želja je čim več malim radovednežem približati naravoslovje ter jim ponuditi orodje, s katerim bodo raziskovali svoje interese in talente.

Idejo je dobila ob začetku epidemije, ko je morala čez noč nehati voditi znanstveno-naravoslovne krožke na več kot 25 osnovnih šolah. Odločila se je, da bo poiskala nov način, da otrokom preda svoje znanje. Njen novi podjetniški izziv je postal, kako nadobudne mlade raziskovalce doseči od doma in jim omogočiti poučno preživljanje prostega časa.

Domači znanstveni laboratorij

Skupaj z ekipo znanstvenikov in naravoslovcev s pedagoškimi izkušnjami je razvila inovativen zabojček, s katerim otroci posnemajo delo pravih znanstvenih laboratorijev. Poimenovali so ga Innobox.

Innobox so poučni eksperimenti za radovedne otroke, s katerimi na igriv način razvijajo svoje znanje naravoslovja. Otroci se z izvajanjem poskusov srečujejo z različnimi izzivi in nepričakovanimi situacijami, ki jim prinašajo dragocene izkušnje. S premagovanjem teh izzivov krepijo svojo samozavest in kritično mišljenje. Eksperimente s pomočjo videonavodil izvajajo samostojno, medtem ko jih starši lahko z navdušenjem opazujete.

Na prodajnih policah trgovin INTERSPAR po vsej Sloveniji sta že na voljo 2 različna eksperimenta. Prvi je »Čudežna steklenička«, ki otrokom razkriva pisane barve sveta kemije, drugi pa je »Keramični obesek«, s katerim vstopijo v svet poskusov s kemijskimi molekulami. Kmalu se jima bo na policah pridružil še tretji eksperiment »Risalni robotek«, ki otroke popelje v magično sfero elektroinženirstva.

Če želite svojim otrokom omogočiti kakovostno in poučno preživljanje prostega časa, jim podarite Innobox, ki bo kravžljal njihove radovedne možgančke.

