Z vsakim izpostavljanjem soncu se poveča tveganje za nastanek raka

Poletje je čas sprostitve in oddiha, ki kar kliče na svež zrak in sonce. To pa je, čeprav nas navdaja s prijetnimi občutki, tudi nevarno, pretirano sončenje namreč lahko povzroči nastanek kožnega raka, ki je najpogostejša oblika raka na svetu.

Glavni dejavnik tveganja za pojav kožnega melanoma, ene od treh vrst kožnega raka, za katero pri nas po podatkih registra raka na leto zboli več kot 600 ljudi, je izpostavljenost ultravijoličnim žarkom. Zato je ključna ustrezna zaščita pred sončnimi žarki. Sonce je najbolj škodljivo, ko so žarki najmočnejši. V naših krajih je to med aprilom in oktobrom od 11. do 16. ure. Sodobne smernice odsvetujejo izpostavljanje soncu celo med 10. in 17. uro. Izkustveno in znanstveno je potrjeno, da koža človeka, ki je na soncu, pordeči že po 15 minutah, 75 minut izpostavljenosti nezaščitene kože sončnim žarkom pa že lahko povzroči spremembe v globini celic in v DNK.