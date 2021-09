Za nekatere poguba, za druge priložnost

Konec vladavine dinozavrov in okoliščine, ki so ga spremljale, torej padec asteroida in zaradi tega spremenjeno podnebje, so izkoristile številne vrste. Med njimi tudi kače, ugotavljajo znanstveniki z angleške univerze v Bathu v študiji, objavljeni v reviji Nature Communications . Danes poznamo okoli 3700 vrst kač, njihova diverzifikacija pa se je začela ravno, ko so propadli veliki dinozavri, so izluščili iz nekaterih fosilnih ostankov in analize genetskih razlik modernih kač.Pokazalo se je še, da so se današnje vrste razvile iz peščice kač, ki so preživele padec asteroida pred 66 milijoni let. Kače so se takrat skrile pod zemljo, katastrofo so preživele zaradi sposobnosti, da brez hrane preživijo tudi daljše obdobje. Ko je bilo najhujšega konec, so izkoristile izpraznjena mesta in začele pridobivati nove značilnosti, osvajati nove življenjske prostore in loviti drugačen plen. Tako avtorji s prvopodpisano Catherine Klein trdijo, da so vse moderne kače vzniknile šele po kredno-terciarnem izumrtju.»Zanimivo je predvsem, kako so v nekaj milijonih letih postale inovativne in naselile nova območja,« je dejala Kleinova. »Zdi se, da je to značilnost evolucije – v obdobjih neposredno po katastrofah in velikih izumrtjih vidimo najbolj inovativno in eksperimentalno evolucijo,« je dodal soavtor Nick Longrich. V študiji še predvidevajo, da so neposredni predniki današnjih kač živeli na južni polobli, nato so se razširili v današnjo Azijo. Danes seveda naseljujejo vse celine, razen Antarktike. Živijo v večini ekosistemov, saj jih najdemo tako v morju kot puščavah, v podzemlju kot na drevesnih krošnjah. Dolge so lahko le nekaj centimetrov in vse tja do več kot šestih metrov. V številnih kulturah so kače dobile negativen predznak, mnogi se jih bojijo, a zares nevarne so le strupene.