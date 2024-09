Zasebna astronavta pisala zgodovino

Posadka odprave Polaris Dawn je danes spisala zgodovino, ko sta zasebna astronavta izstopila iz vesoljskega plovila in tako opravila vesoljski sprehod. To je bil prvi tak podvig neprofesionalnih astronavtov.

»Veliko dela moramo opraviti doma na Zemlji, ampak od tu je svet videti popoln,« je pokomentiral Jared Isaacman, poveljnik odprave, poslovnež, ki je odpravo tudi financiral. Zasebna posadka je z Zemlje odletela v torek, poleg Isaacmana jo sestavljajo še upokojeni pilot ameriških zračnih sil Scott Poteet in Sarah Gillis ter Anna Menon, obe zaposleni pri Spacexu.

Jared Isaacman med izstopom iz plovila. FOTO: Polaris Program/AFP

Prvi mejnik je posadka dosegla 15 ur po izstrelitvi, ko so se s plovilom dragon dvinili 1400 km naz površje, tako visoko človeške posadke niso letele že od ere Apollov, ki se je končala pred 50 leti. Nato se je dragon Resilience spustil na višino 737 km, posadka je oblekla posebej za ta namen narejene nove vesoljske obleke, v plovilu so znižali tlak in nato odprli loputo. Iz plovila sta izmenično zlezla Isaacman in Sarah Gillis. Skupna dolžina vesoljskega sprehoda je bila uro in 46 minut.

Sarah Gillis FOTO: Polaris Program/AFP

To je bil test tudi za nove obleke, ki so jih pri Spacexu razvili v dveh letih, gre za prvo generacijo oblek, ki jih bodo še nadgrajevali.

Dragon se je med poletom dvignil 1400 km nad površje Zemlje. FOTO: Polaris Program/AFP

Polaris Dawn je druga odprava, ki jo je financiral Isaacman, prva Inspiration4 je bila septembra 2021. Takrat je bila to prva povsem zasebna odprava, tudi takrat so leteli s plovilom dragon Resilience.

Posadka bo v orbiti opravila še več zanimivih poskusov, nato pa bodo pristali v morju ob oblali Floride.