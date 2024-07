Zdravila za potovanja na Mars

Inženirji bodo morali rešiti še nešteto težav, preden bo človek lahko stopil na sosednji planet. Med največjimi izzivi sta gotovo transport ter to, kako ljudi zaščititi pred nevarno radiacijo in drugimi negostoljubnimi okoliščinami, ki jih čakajo, se pa raziskovalci ukvarjajo tudi z vprašanji, kot je rok uporabnosti zdravil.

Pot do Marsa je dolga, zato predvidevajo, da bo odprava trajala najmanj tri leta. Na medicinski fakulteti Univerze Duke v Severni Karolini so v novi študiji ugotovili, da bi večini zdravil, ki bi jih astronavti potrebovali za takšno odpravo – protibolečinske tablete, antibiotiki, antihistaminiki in podobno – potekel rok, še preden bi se vrnili na Zemljo. Večini zdravil namreč rok uporabnosti preteče v treh letih ali manj.

»To ne pomeni nujno, da zdravila ne bodo delovala, a tako kot ne bi smeli jemati zdravil s pretečenim rokom uporabnosti, ki jih imate doma, bodo morale vesoljske agencije načrtovati, da bodo zdravila s pretečenim rokom uporabnosti manj učinkovita,« je dejal avtor študije Daniel Buckland, raziskovalec letalske in vesoljske medicine na Univerzi Duke. Dodal je, da so zdravila s pretečenim rokom na Zemlji običajno manj učinkovita, čeprav je težko določiti, koliko manj. Dejanska stabilnost in moč zdravil v vesolju v primerjavi s pogoji na Zemlji ostaja bolj ali manj neznana. Vesoljsko okolje, kjer je sevanje lahko povečano, bi lahko še dodatno zmanjšalo učinkovitost zdravil.

Bucklandova ekipa je zbrala seznam 106 zdravil, ki jih imajo na mednarodni vesoljski postaji (ISS). Predvidevajo, da bodo enaka zdravila predstavljala glavnino v medicinskem kompletu za odprave na Mars. V študiji, objavljeni v reviji npj Microgravity, so ugotovili, da ima 54 zdravil rok uporabnosti do 36 mesecev, 14 zdravil do 24 mesecev – med temi so tudi zdravila za zdravljenje anafilaksije, dva antibiotika in antipsihotik. Avtorji so v študiji še opozorili, da se rok uporabnosti nanaša na zdravila v originalni embalaži, kar pomeni, da so roki lahko še krajši, če so prepakirani, kot so pogosto pri vesoljskih odpravah na ISS.

Tovor do ISS lahko pripeljejo v nekaj urah, tudi komunikacija z ISS poteka v realnem času. Tako hitra preskrba na Mars pa ne bo mogoča, komuniciranje poteka z večminutno zamudo. Soavtor študije Thomas E. Diaz, farmacevt v bolnišnici Johnsa Hopkinsa, je izpostavil, da bodo morale agencije povečati količino zdravil, da bi s tem nadomestile njihovo zmanjšano učinkovitost, še bolje pa bi bilo, da najdejo zdravila z daljšim rokom uporabnosti ali da jim podaljšajo rok uporabnosti.