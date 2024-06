Zmrzal na najvišjem vulkanu v Osončju

Evropska satelita ExoMars in Mars Express sta prvič v bližini Marsovega ekvatorja opazila tanko ledeno skorjo, kar je bilo seveda veliko presenečenje. Satelita sta jo slikala na vrhu vulkanov verige Tharsis. »Menili smo, da je nemogoče, da bi okoli Marsovega ekvatorja nastala zmrzal, saj mešanica sončnega obsevanja in tanke atmosfere ohranja razmeroma visoke temperature tako ob vznožju kot na vrhu gora – to je v nasprotju s tem, kar vidimo na Zemlji, kjer so ledeni vrhovi običajni. Odkritje namiguje, da so v igri izjemni procesi,« je pojasnil Adomas Valantinas, ki je raziskavo opravil kot doktorski študent na Univerzi v Bernu v Švici, zdaj je podoktorski raziskovalec na Univerzi Brown v ZDA.

Zaplate zmrzali sta satelita slikala nekaj ur pred sončnim vzhodom, nato so se ledeni kristali stalili. Ledena skorjica je sicer zelo zelo tanka – kot so zapisali na spletni strani Ese, tako tanka kot las – a pokriva veliko območje. Iz staljene zmrzali bi dobili približno 150.000 ton vode, s čimer bi napolnili 60 olimpijskih bazenov. V vulkanski verigi Tharsis so med drugim Olympus Mons, ki je s skoraj 22 kilometri višine najvišji vulkan oziroma gora v Osončju (na fotografiji, zmrzal je videti modrikasta), in trojica vulkanov Tharsis Montes: Ascraeus, Pavonis in Arsia Mons. Njihovi vrhovi so kaldere, velike kotanje, ki nastanejo kot posledica sesedanja ognjenika samega vase. Kot menijo raziskovalci, v teh kotanjah kroženje zraka ustvarja edinstveno mikroklimo, ki omogoča nastanek zmrzali. Ta je najizrazitejša v senčnih predelih kalder, kjer so temperature najnižje.

Kot so pojasnili pri Esi, so zmrzal na tem območju odkrili, ker evropska satelita vulkane lahko opazujeta tudi zgodaj zjutraj, medtem ko večina drugih satelitov območje preleti šele popoldne. ExoMars rdeči planet raziskuje od leta 2016, Mars Express pa je veteran med raziskovalci sosednjega planeta, okoli njega namreč kroži že od leta 2003.