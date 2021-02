Želite biti astronavt/-ka?

Stresno in zahtevno



Priložnost tudi za invalide

Prvič v 11 letih Evropska vesoljska agencija (Esa) išče nove astronavtke in astronavte. Tokrat bodo lahko prvič kandidirali tudi državljani Slovenije, saj se lahko prijavijo posamezniki iz 22 polnopravnih članic Ese in dveh pridruženih članic. Poleg astronavtov tokrat prvič Esa išče tudi »paranavta«, kar pomeni, da izbirajo osebo z določeno stopnjo invalidnosti.Prijave bodo zbirali od 31. marca do 28. maja, nato bo stekel šeststopenjski postopek izbire, ki bo predvidoma končan oktobra 2022., generalni direktor Ese, je pojasnil, da iščejo nove astronavte, saj se bodo nekateri trenutni upokojili. »Ti imajo posebno znanje, ki ga lahko in ga bodo predali novim kandidatom.« Destinacija novih astronavtov bo seveda Mednarodna vesoljska postaja (ISS), spogledujemo pa se tudi s potovanji do Lune, in sicer na lunarno postajo Gateway, morda celo do površja Lune. Kot je še poudaril, imajo možnost, da so izbrani, prav vsi primerni kandidati, ne glede na to, iz kako velike, bogate ali politično močne države prihajajo.»Na eni strani iščemo karierne astronavte in rezervne. Prvi bodo trajni člani Ese in bodo del nabora za dolgotrajne odprave v vesolje. Izbrali bomo od štiri do šest kandidatov ter 20 rezervistov, ki bodo morda dobili priložnost za delo na specifičnih projektih, morda pa bodo v prihodnosti dobili tudi priložnost za kariernega astronavta,« je pojasnil, direktor raziskovalnih programov pri Esi.Poklic astronavta ni lahek, veliko je tudi tveganja, zato so kriteriji precej visoki. Agencija torej išče kandidate, ki imajo vsaj magisterij iz naravoslovnih znanosti, med drugim iz fizike, biologije, medicine, matematike ali iz strojništva oziroma drugih inženirskih znanosti ter računalništva. Dobrodošle so tudi pilotske izkušnje. Kandidati morajo imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj, tekoče znanje iz angleščine in znanje še vsaj enega tujega jezika. Vsekakor morajo biti kandidati visoko motivirani in pripravljeni na zelo fleksibilen urnik, ki je precej daljši od osemurnega delovnika, potovanja so pogosta, družinsko življenje trpi, opozarjajo pri Esi.»Ker je pri vesoljskih poletih prisotno tveganje, morajo biti osebe zelo prisebne in morajo dobro prenašati pritisk in se znajti v stresnih situacijah,« je še poudarila, vodja službe za iskanje talentov. Dodala je, da bodo natančni pogoji objavljeni do odprtja razpisa. Prijavi bodo morali kandidati priložiti življenjepis, motivacijsko pismo, kopijo potnega lista in zdravniško spričevalo, ki ga izda pristojni organ letalske medicine.»Nato bo sledil počasen in zahteven 18-mesečni postopek izbire. Potrebna bo potrpežljivost. A naj to primernih kandidatov ne odvrne od prijave,« je dodala., koordinatorka pri Esi, je še dodala, da vsekakor potrebujejo psihično in fizično močne osebe, saj je urjenje naporno, poteka v več različnih državah po vsem svetu, kjer se bodo kandidati srečevali z najrazličnejšimi osebami.Kako naporno je postati in biti astronavt, vesta med drugimi tudi Britanecin Italijanka, ki sta podala nekaj nasvetov. »Izbor naj kandidati jemljejo korak za korakom. Zelo pomembne so podrobnosti, že zdaj se začnite učiti o projektih, ki jih vodi Esa. Kandidati naj ne igrajo in naj ne ugibajo, kaj želi slišati komisija, saj bo ta zelo dobro in hitro ugotovila vaš značaj in prepoznala osebnost. Bodite vi, vseskozi,« je opozoril Peake, ki je na ISS bival od decembra 2015 do junija 1016.Samantha Cristoforetti je dodala: »Prijavite se! Veliko ljudi se sprašuje, ali bi bili dobri, ali sploh ustrezajo. Vsekakor je dejstvo, da bo prijav veliko in da je možnosti za neuspeh prav tako zelo veliko, a če se ne boste prijavili, so možnosti za neuspeh stoodstotne. Če ustrezate pogojem in če vas to zanima, dajte Esi priložnost, da presodi, ali bi vi lahko bili astronavt, ne presojajte sami o sebi!«Astronavtka, ki je bila na ISS od novembra 2014 do junija 2015, je že od otroških let želela biti astronavtka. »Čakala sem to priložnost, in ko se je pred 13 leti pojavila, sem jo zagrabila. Res je dolg proces, stresen, a tudi zabaven. To je odlična priložnost, pa če ste sprejeti ali ne. Naučili se boste veliko o sebi,« je še povedala. Tim Peake je dodal, da je to zagotovo izkušnja, ki spremeni posameznikovo življenje.Esa bo poskušala izbrati kar se da različno ekipo, tako po nacionalnosti kot spolu. Išče pa tudi osebo z določeno stopnjo invalidnosti, ki bi sicer povsem ustrezala kriterijem za astronavta, kar je pravzaprav prvenstvena novost, saj še nobena agencija ni iskala »paranavta«.»Veliko invalidnih oseb dokazuje, da se v življenju da uspeti, kljub oviram. Ugotavljali bomo, ali je odprava invalidne osebe v vesolje možna. Veliko vprašanje je varnost. Trenutno imamo pravzaprav več vprašanj kot odgovorov, še posebej, ker nimamo svojih vozil za prevoz ljudi. V iskanju odgovorov moramo sodelovati z novimi strokovnjaki z različnih področij,« je pojasnil David Parker.Italijanska astronavtka je k temu dodala: »Ljudje nismo prilagojeni življenju v vesolju, tam nam bivanje omogoča tehnologija. In tudi v tem primeru lahko določene fizične okvare izničimo z ustrezno tehnologijo.« Kot so pojasnili pri Esi, so primerni kandidati tisti, ki imajo okvaro nog pod gležnjem, pod kolenom ali pa da imajo eno nogo krajšo od druge.Več podrobnosti o zahtevah in načinu prijave pa na Esini spletni strani