Želvam se ne piše dobro

Okoli 60 odstotkov vrst želv je ogroženih. Zaradi višanja morske gladine bo veliko območij, pomembnih za razmnoževanje, izginilo, njihov habitat danes uničuje tudi človek, ki želve lovi za hrano in tradicionalno medicino.Glede na starost vrste je ta biološko zelo neraznolika, saj poznamo okoli 360 vrst, kar je le peščica v primerjavi z dvoživkami, kamor uvrščamo več kot 8200 vrst, ali pticami, ki jih je več kot 10.000 vrst. V raziskavi, objavljeni v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, so na novo sestavili evolucijsko drevo želv in tudi iz fosilov ugotavljali, kako so na razvoj vrste vplivali podnebje in geološke spremembe.Znanstveniki so proučili DNK 591 živečih želv, ki so pripadale 80 odstotkom vseh vrst, in ugotavljali podobnosti in razlike, izsledkom pa so dodali še podatke o fosilih. »Želve so zelo ogrožene in že kmalu bi lahko vse izumrle,« je povedal Brad Shaffer, genetik s kalifornijske univerze Berkley, eden od avtorjev študije.Osnova študije je celovito filogenetsko drevo, na katerem vozlišča prikazujejo skupne prednike, veje pa njihove potomce. Število vozlišč med vejami ponazarja, kako sorodni sta si vrsti ter kdaj in kako so se vrste delile. Iz drevesa so ugotavljali tudi, kako so pretekli dogodki vplivali na zmagovalce in poražence evolucije.Ena glavnih ugotovitev raziskave je, da je število vrst pred 30 milijoni let zelo hitro rastlo in razdelile so se v te, ki jih poznamo danes. Pred okoli 30 do 35 milijoni let je svet postal mrzel in suh, na obeh tečajih se je oblikoval ledeni pokrov, gladina svetovnih morij je upadla in povečala so se obalna območja. Proučevanje fosilov je pokazalo veliko, a lokalno izumrtje določenih vrst, obenem pa so se v novih habitatih pojavile nove krajevno izolirane vrste. Odtlej se je spreminjanje vrst ustalilo kljub podnebnim spremembam.Te so v novejšem času pogoste in velike, kar okoljevarstvenike še posebej skrbi, saj se živalske vrste ne morejo uspešno prilagoditi in tako se pred našimi očmi dogaja šesto veliko izumrtje vrst. »Geološko gledano lahko trenutne podnebne spremembe primerjamo s katastrofalnim trkom asteroida,« je poudaril vodja študije