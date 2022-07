10 razlogov, zakaj je pivo (še) lahko koristno

Najraje bi napisali, da tega niste prebrali na naši strani, ker mi pivo uporabljamo zgolj zaradi enega razloga: da nas osveži po napornem treningu.

Na naši ljubi spletni strani Outside, ki se je združila tudi s kolesarsko spletno stranjo Velonews, smo naleteli na članek, ki nam ne bo dolgo ostal v spominu.

Vseeno, vemo, da ste med nami tudi taki rekreativci, ki prezirate pivo oziroma ste prepričani, da je ta pijača veliko precenjena. No, pred vami je 10 nasvetov, kaj vse še lahko počnete s pivom.

Ohlajeno pivo zlijte v vedro in vanj namočite noge. Ohlajeno pivo deluje izjemno pomirjujoče in blagodejno na utrujena stopala. Priporočamo, da to storite v primeru, da vam je slučajno pretekel rok platoja piva.

2. Pomaga premagati nespečnost

Nekateri s hmeljem polnijo vzglavnike. Vonj hmelja naj bi pomagal zaspati, še posebej dojenčkom, ki jih mučijo krči v trebuščku. Preden zamenjate svoj vzglavnik za hmeljevega, se prepričajte, ali ste nanj alergični.

3. Zmasirajte se

Sezujte si čevlje, boso stopalo položite na ohlajeno pločevinko ali steklenico piva in jo z nogo kotalite po tleh. Pločevinko si lahko položite tudi med lopatici na hrbet, se prislonite ob zid in nato s hrbtom valjate pločevinko ob zidu. Pritisk bo sprostil vaše mišice in pospešil prekrvavitev. Pazite le, da vam pločevinka ali steklenica ne pade na tla. Predlagamo, da to delate s prazno pločevinko.

4. Pomirite razdražen želodec

Srebanje močno penastega piva naj bi pomagalo umiriti razdražen želodec, alkohol v njem pa naj bi odbijal bolečino. Ali je to res, lahko preverite tudi sami, a pazite na količino – pivo morate namreč počasi srebati in ne goltati. Če imate čir na želodcu ali gastritis, se alkoholu izogibajte!

5. Prenehajte smrčati

Če smrčanje že načenja vaš zakon, poskusite s to preprosto rešitvijo. Kupite majico z žepom. Pred spanjem v žep položite tesno zaprto pločevinko piva in si majico oblečite tako, da boste imeli žep na hrbtu. Tako ne boste mogli spati na hrbtu, zaradi česar boste manj smrčali. No, tega nismo mi napisali.

6. Ohladite pretrgano kito

Izjemno mrzle pločevinke piva položite na poškodovano mesto. To bo ohladilo poškodovano območje, kot če bi nanj položili ledeni obkladek. S pločevinko si lahko pomagate kadar koli – pri glavobolu, bolečinah v mišicah, sklepih. Poskrbite le, da boste med močno ohlajeno pločevinko in kožo položili brisačo ali kakršno koli tkanino, da boste preprečili ozebline.

7. Ukrotite svoje lase

Pivo je izjemno lepljiva pijača. Namočite prst v pivo in ukrotite razmrščene obrvi ali pa si med dlanmi razmažite nekaj kapljic piva in si pogladite lase.

8. Pivo kot kopel

Namesto da zvečer spijete pivo, se v njem okopajte. V kad natočite vodo in vanj zlijte steklenico piva. Boste videli, kakšna je prava peneča kopel.

9. Umijte si lase

Pivo zlijte v posodo in ga prevrite na srednjem ognju. Pustite vreti toliko časa, da bo v kozici ostala še četrtina prevrete pijače. To bo zagotovilo, da bo izhlapel alkohol, ki bi drugače osušil vaše lase. Pivo pustite, da se ohladi, nato pa ga primešajte šamponu za lase, ki ga običajno uporabljate. Lase si umijte kot običajno, pivo pa bo vaše lase naredilo bolj sijoče in zdrave.

10. Premagajte ledvične kamne

Pivo je, kot ste verjetno že ugotovili, diuretik. Pomaga namreč izpirati ledvice in mehur. Če trpite zaradi vnetja mehurja ali ledvičnih kamnov, je pivo lahko koristno za vas. Pivo namreč pomaga čistiti sečevod in odplakniti ledvične kamne. Zdravniki pa opozarjajo, da s pivom ne smete pretiravati, saj je kljub vsemu alkoholna pijača ter da ga ne smete piti, če jemljete antibiotike ali narkotike.