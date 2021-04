2. virtualni Maraton treh src. Letos tečemo okrog sveta

Zakaj natanko 40.075 kilometrov?

Posamezno do skupnega cilja maratona Treh src

FOTO: Arhiv maratona

… in donacije Kliniki Golnik

Letošnji »maraton« se začne že danes pri vas doma in traja do sobote, 15. maja. Odmerjen je na 40.075 km in organizatorji potrebujejo čim več sodelujočih, da dosežejo zastavljeni cilj.Kilometri predstavljajo obseg ekvatorja, s čimer simbolično obkrožimo svet. »Ta misel se nam zdi še posebej pomembna, saj Maraton treh src ne pozna meja. Vabimo vse tekače, pohodnike in ljubitelje nordijske hoje, da prispevajo svoje kilometre in virtualno zaobjamemo prav vse prebivalce našega planeta,« pravi, predsednik organizacijskega odbora Maratona treh src.Letošnji udeleženci ne bodo hkrati stopili na maratonsko progo. Nanjo se bodo lahko od danes naprej pognali vsak dan, vsak zase in v obdobju petih tednov prispevali svoje kilometre k skupnemu cilju zbrati 40.075 km.Prijavite se na: https://www.maraton-radenci.si/srcnizmoremo/prijava/ . S prijavnino v višini 15 € in prenosom aplikacije Google FIT pričnite z zbiranjem svojih kilometrov na poti okrog sveta in dokažite, da srčni zmoremo!Zadnji rok za dodajanje kilometrov je sobota, 15. maj 2021. Na ta dan bo objavljen seštevek vseh zabeleženih kilometrov - in če bodo vsi udeleženci skupaj dosegli zastavljeni cilj, bo Radenska Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik postavila zeleno ali živo steno. »Čist zrak je osnova zdravega življenja. Vsem nam pomeni veliko, še posebej izrazito pa ga pri svoji aktivnosti potrebujejo tekači. Ker podjetje ne more prispevati kilometrov, bomo na letošnjem Maratonu treh src simbolično sodelovali z zeleno donacijo,« je dejal, predsednik uprave Radenske.