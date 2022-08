5 zlatih nasvetov, da boste trenirali bolje

Ne glede na to, ali dvigujete uteži ali se potite s TRX-om, naslednje (z znanostjo podkrepljene) skrivnosti, vam bodo pomagale trening dvigniti na višjo raven.

In ne samo za take, velja tudi za vse, ki hočete napredovati v svojem športnem hobiju.

Nasveti služijo tudi kot opomin, ker verjamemo, da veliko že veste in da vam

1. Investirajte v dobro opremo

Oprema je zelo pomembna, zato je tako izbira oblek kot obutve in pripomočkov, dolgoročna investicija, ki naj bo skrbno izbrana s strokovno pomočjo. Preden se vržete v telesno vadbo, investirajte nekaj denarja in si privoščite kvalitetna oblačila, ki odvajajo znoj, uravnavajo telesno temperaturo in podobno. Ena od raziskav je na primer pokazala, da so se ženske, ki so nosile bolj funkcionalna oblačila iz poliesterskih vlaken, bolje odrezale pri treningu kot tiste v bombažu.

2. Forma je bolj pomembna od hitrosti

Hitrost in večje število ponovitev ne pomeni nujno tudi boljšega rezultata. Ne štejmo torej samo, kolikokrat smo nekaj izvedli, ampak kako smo nekaj izvedli. Seveda pri tem v prvi vrsti velja, da »beseda ni konj«, zato se ne bojte (tudi večkrat) trenerja vprašati, kako točno morate izvajati določeno vajo.

3. Kombinirajte

Ne govorimo o tem, da se lotite vsega novega in brezglavo tečete od ene do druge vadbe. Koristno je, če morda počnete več kot samo eno vrsto treninga. Če zaradi drugega ne, zato, da vam ne postane dolgčas. Ne trenirajte torej samo moči, ampak tudi kardio pripravljenost. Ne gradite samo mišic, ampak razmislite tudi o fleksibilnosti telesa. Kombinirajte aerobno in anaerobno vadbo.

4. Iztisnite še zadnje atome moči

Poznate občutek, ko bi tik pred koncem najraje odnehali, saj se vam zdi, da je enostavno pretežko in da ne zmorete niti sekunde več? No, naj vam povemo, da so ravno te ponovitve najpomembnejše. Z njimi se boste dvignili na višjo raven, z njimi premagali samega sebe, z njimi napredovali. To so trenutki, skozi katere se morate prebiti, iztisniti zadnje moči in vedeti, da boste iz njih prišli močnejši. Imate telo, ki to lahko premaga. To ste hoteli. Zmorete!

5. Uživajte

Če smo vas s prejšnjo točko prestrašili, naj vam sedaj zaupamo, da je glavno vodilo treninga kljub vsem eno: da se počutite dobro. Izberite aktivnost, v kateri boste uživali in h kateri se boste radi vračali. Dve študiji sta ugotovili, da ljudje, ki trening vidijo kot zabaven ali zaslužen odmor od vsakdanjih obveznosti, po treningu tudi manj jejo, medtem ko so tisti, ki se jim zdi trening trdo delo, po njem zaužili veliko preveč hrane. Vzemite vadbo kot nekaj prijetnega in to se vam bo poznalo tudi na drugih področjih življenja.