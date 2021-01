Poletov recept: ajdov narastek z gobami, sirom in slanino. FOTO: Tanja Drinovec

Za pekač srednje velikosti (4 do 6 oseb) potrebujemo:

Priprava:

O ajdi smo v naši rubriki že nekajkrat pisali, nedavno tega smo si skuhali ajdove žgance. O tem prav zelo slovenskem žitu govori tudi zelo poznana slovenska narodna pesem (Po Koroškem po Kranjskem).Govori namreč o dekletu, ki že tri dni žanje ajdo, trpi bolečine in ima od žetja že vse krvave in žuljave roke. Vendarle je ajda, ki jo žanje vredna fantovega čakanja in pomoči, ki ji bo pri delu celo pomagal pri nošenju snopov.Ajda je rastlina in super živilo, ki zares dobrohotno vpliva na naše zdravje in počutje, celo razmišljanje. Ko sem svojih dni kot osnovnošolska učiteljica popeljala svoje učence na ekskurzijo po Gorenjski in smo obiskali Finžgarjevo rojstno hišo se mi je prav dobro vtisnilo v spomin pripovedovanje gospe (lokalne vodičke) kristalno jasnih misli.Trdila je da je moč pripisati večjemu številu velikih pesnikov in pisateljev iz teh gorenjskih krajev okrog Žirovnice (Finžgar, Jalen, Prešeren, Čop…) prav ajdovi in proseni kaši, ki so jo ljudje pojedli svojih dni v kar velikih količinah. Kaša naj bi menda odlično vplivala na razvoj sivih celic. Za našo rubriko morda umetnost nima tako velikega pomena, nam pa dobro oskrbljene sive celice vsekakor koristijo pa naj smo športni, umetniški ali kateri koli drugi tip.Tokrat bomo zadolžili pečico, ki nam bo spekla čudovit narastek iz ajdove kaše. Precej preprosto in okusno. In spet ga lahko pripravimo v naprej, spečemo pa, ko se vrnemo s treninga.olje150 do 200 g ajdove kaše250 g šampinjonov ali drugih gob1 čebula1 por2 stroka česnaŠop peteršiljaSol, poperNekaj pesti sira4 jajca2 pesti sira s plesnijoKašo skuhamo po navodilu v slani vreli vodi 10 do 15 minut. Na ponvi na vročem olju prepražimo očiščeno sesekljano čebulo, por, gobe, česen in slanino. Vse to pražimo kakih deset minut. Ko se kaša in gobe ohladijo vse združimo, dodamo jajca, sesekljan peteršilj in sir. Začinimo še s soljo in poprom po okusu. Vse dobro premešamo in zmes stresemo na pomaščen pekač. Potresemo jo še z nekaj sira in damo v pečico. Pečemo približno pol ure na temperaturi 180 stopinj.