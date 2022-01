Aktivnosti na snegu - ker je zimsko spanje za medvede

Slovenija pozimi k aktivnostim na svežem zraku vabi najrazličnejše generacije. Sankanje pritegne družine, tek na smučeh v večini starejše od 40 let, turna smuka pa mlajše in srednje generacije, pravijo v združenju Slovenia Outdoor. Aktivnosti na zraku so v luči covida-19 med najvarnejšimi, pravijo in dodajajo: zimsko spanje prepuščamo medvedom.

V Sloveniji je tradicija v mnogih zimskih športih zelo bogata. Alpsko smučanje je v ospredju zlasti v času mariborske Zlate lisice ter svetovnega pokala v alpskih disciplinah v Kranjski Gori, smučarski skoki in poleti v običajnih razmerah privabijo na tisoče gledalcev v Planico. Tudi slovenski alpinisti, ki trenirajo v domačih gorah, že desetletja sodijo v sam svetovni vrh. »Domala vsi pa se rekreativno ukvarjamo vsaj s kakim zimskim športom in se udeležujemo priljubljenih zimskih pohodov,« poudarjajo v združenju Slovenia Outdoor.

Ne gre samo za smučanje

Ob že omenjenih aktivnostih in doživetjih v bogati ponudbi Slovenije pozimi izstopajo denimo tudi deskanje na snegu, drsanje, tek na smučeh, sankanje, turna smuka, pohodi s krpljami, sprehodi z baklami, vožnja z motornimi sanmi in pasjo vprego, plezanje po zamrznjenih slapovih ter spuščanje po strminah s snežnim raftom ali zračno blazino.

Slovenija je sicer dežela številnih manjših smučišč, ki pa so zaradi razgibanega terena primerna tako za začetnike, otroke kot tudi izkušene smučarje. V teh dneh jih po navedbah združenja Slovenia Outdoor obratuje 18. Z enotno vozovnico Ski Pass Slovenia je ob tem mogoče smučati na vseh slovenskih smučiščih.

»Čar smučanja v Sloveniji je v tem, da zaradi majhnih razdalj lahko v enem dnevu smučate na različnih smučiščih,« med drugim poudarjajo na Slovenski turistični organizaciji (STO). Med prednostmi slovenskih smučišč izpostavljajo tudi ponudbo servisov ter izposojevalnic smučarske in druge opreme za snežno veselje, smučarske šole in tečaje ter izkušene učitelje smučanja in deskanja, s katerimi si lahko zimske rekreacije željni privoščijo tudi individualne ure.

V luči epidemioloških razmer so se tudi slovenska smučišča še bolj posvetila zagotavljanju varne smuke. Nekaj smučišč se je tako že zavezalo odgovornim potovalnim standardom Green&Safe, s čimer izkazujejo zagotavljanje visokih higienskih standardov in usmerjenosti v trajnost. Med drugim velja, da je uporaba žičniških naprav možna le ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), v kabinskih žičnicah pa je obvezna uporaba kirurške maske ali maske FFP2 za osebe, starejše od šest let. V odprtih žičniških napravah so maske obvezne, če med potniki ni prostega sedeža.

Slovenska smučišča so prijazna tudi do deskarjev na snegu. Ti se radi odločajo zlasti za tista smučišča, ki poleg prog nudijo tudi užitke v snežnih parkih. »Skakalnice, poligoni in snežni raili - čisto veselje za vse adrenalinske navdušence,« pravijo v združenju Slovenia Outdoor. Pri tem izpostavljajo Fun Park Rogla, Snežni Park Vogel, Furaj Krvavec ter Snežni park Cerkno.

Za smučarje tekače je odlično poskrbljeno

V Sloveniji je tudi 24 večjih in manjših smučarsko-tekaških centrov, ki ponujajo urejene proge za tek na smučeh in v večini tudi možnost izposoje opreme. »V lanskem in letošnjem letu so tudi razmere s covidom pripomogle k večji popularnosti teka na smučeh. Zlasti lani so bila večino zimske sezone zaprta smučišča, ljudje pa so iskali alternativo,« je pojasnil Marko Lenarčič iz Slovenia Outdoor.

Rekreacija med koronavirusom na Jezerskem. FOTO: Leon Vidic/Delo

Turno smučanje v Sloveniji doma

Druga hitro rastoča panoga je turno smučanje. »Vedno več mladih se odloča za smučanje izven urejenih smučišč. Mnogi manj izkušeni izberejo tudi možnost, da se vzpenjajo s turnimi smučmi ob robu smučišča, navzdol pa smučajo po urejenih progah,« opisuje Lenarčič. Priznava, da je v primeru takega smučanja večja nevarnost nesreč. »Veliko novih navdušencev ne pozna snežnih razmer, narobe oceni stabilnost snežne odeje, ne znajo uporabljati sicer nove, dobre opreme, pa tudi več poškodb je,« je poudaril.

»Če nimate dovolj izkušenj, je smotrno najeti gorskega vodnika,« tako poudarjajo v združenju Slovenia Outdoor. Slednji bo izbral cilj, primeren zmožnostim in izkušnjam udeležencev. Vodene ture denimo ponujajo gorski vodniki v okviru Združenja gorskih vodnikov, so navedli.

Kot že omenjeno, zlasti slovenski gorski centri ponujajo tudi številne druge aktivnosti na snegu, marsikoga pa pritegne tudi kombinacija snežnih užitkov s storitvami dobrega počutja in kulinarike. Nekateri aktivnosti na snegu združijo tudi s spoznavanjem Slovenije.

Gibanje na svežem zraku je zelo primerno tudi v času epidemije covida-19. »Vsako gibanje v razumnih mejah pomeni stopničko več k večji fizični in mentalni kondiciji in posledično imunski odpornosti oz. zdravju. Osebno bi priporočil vsem več gibanja na zraku in manj zadrževanja v zaprtih prostorih,« poudarja Lenarčič. »Sedenje ali ležanje na toplem je sicer prijetno, a naj bo po opravljeni aktivnosti in ne namesto nje,« je še sklenil.