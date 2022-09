Grozdje sodi med najstarejše vrste sadja, kar jih človek goji. V antični dobi so Egipčani, Feničani, Grki in Rimljani vzgajali in plemenitili vinske trte, da bi pridobivali zdravilni grozdni sok. Gojili naj bi ga že v kameni dobi na Kavkazu.

Grozdje je zelo učinkovit čistilec organizma, dobrodejno deluje na telo, pomaga pa tudi pri hujšanju. Je izredno dobra hrana za živce, možgane, zobe in kosti. V Sloveniji dozori med koncem avgusta in začetkom oktobra. Torej, točno zdaj je sezona tega odličnega sadja. Ampak ...

Če se sprašujete, ali grozdje redi, moramo prikimati, saj velja za najslajše sezonsko sadje, kar potrjujejo tudi njegove hranilne vrednosti.

Zmerna uporaba grozdja v prehrani poleg dobrega okusa zagotavlja pomembne vitamine skupine B ter minerale, kot so: železo, kalcij, magnezij, kalij, cink in baker. Skupaj prispevajo k zmanjšanju utrujenosti, še posebej v tem prehodnem obdobju, ko potrebujemo več energije. Vendar je treba najti pravo ravnovesje, saj nobena skrajnost ni dobra.

Vse to kolesarji že dobro poznamo.

Grozdje in povečanje telesne mase

To sadje vsebuje enostavne sladkorje, ki jih telo hitro absorbira. Če se prenajedemo s tovrstnim prigrizkom, se poveča raven inzulina, hormona, ki spodbuja lakoto, kar dodatno vpliva na nastanek odvečnih kilogramov in pojav sladkorne bolezni tipa 2. Vedeti morate, da 100 gramov grozdja vsebuje 60 kalorij.

Pri kombiniranju hrane na vsakdanjem krožniku je priporočljivo, da je sezonska zelenjava, bogata z vlakninami, sledijo beljakovine, ki jih najdemo v mesu, ribah, jajcih in stročnicah, ali živila, bogata z nenasičenimi maščobami, kot je olivno olje, orehi, mandlji. Njihova glavna prednost je, da podaljšujejo občutek sitosti.

Prednosti grozdja

Grozdje ima razstrupljevalno vlogo. Visoka koncentracija kalija spodbuja dobro prebavo in preprečuje zastajanje odvečne tekočine ter napenjanje. Po drugi strani pa je bogat z vlakninami, ki so pomembne za pravilno delovanje prebavnega sistema in nam pomagajo ostati vitki.

Je dober zaveznik v boju proti holesterolu, za kar so najbolj zaslužni vitamin C, magnezij in kvarcetin. Pravzaprav spremenijo slab holesterol v dober holesterol.

Izpostaviti je treba tudi, da grozdje upočasnjuje staranje, predvsem zato, ker vsebuje polifenole, kot je vse bolj znani resveratrol. Preprečuje prodiranje prostih radikalov in ščiti pred oksidativnim stresom, ki vpliva na staranje kože. Vitamin A zagotavlja sijaj polti, vitamin C pa spodbuja nastajanje kolagena, ki zagotavlja elastičnost ter zmanjšuje pojav vnetnih procesov in celulita.