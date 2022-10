Kako jemati multivitamine

Uživanje prehranskih dopolnil je lahko odlično za naše telo, vendar ima lahko po mnenju znanstvenikov tudi nekatere neželene posledice.

Raziskave, izvedene na to temo, so dale nepričakovane rezultate. Izkazalo se je, da multivitamini niso tako učinkoviti, kot se je do nedavnega mislilo, pojasnjujejo strokovnjaki.

Študija, ki jo je izvedel Howard D. Seso, zdravnik in profesor na Univerzi Harvard, je raziskala učinke vsakodnevne uporabe multivitaminov na več kot 14.000 moških srednjih let in ni odkrila skoraj nobene razlike v zdravstvenih rezultatih med tistimi, ki so jih jemali, in tistimi, ki niso. To pomeni, da v prvi skupini ni bilo zmanjšanja števila srčnih infarktov in možganskih kapi.

Podobne rezultate je pokazala raziskava, ki je preučevala učinek uporabe multivitaminov za zmanjšanje tveganja za nastanek raka. Medtem ko so nekatere študije pokazale, da ni povezave med temi dodatki in zmanjšanim tveganjem za nastanek raka, so nekateri znanstveniki odkrili, da lahko pretiravanje z multivitamini celo poveča tveganje za nastanek bolezni, poroča Healthline.

Negativne posledice jemanja multivitaminov

Raziskave so tudi pokazale, da lahko čezmerno uživanje multivitaminov povzroči zdravstvene težave, kot so ledvični kamni, poškodbe živcev, strjevanje krvi, sladkorna bolezen, visok krvni tlak in povečano tveganje za pljučnega raka.

Čeprav ti podatki vzbujajo skrb, strokovnjaki poudarjajo, da nekatere skupine ljudi še vedno potrebujejo multivitamine. Vsakdo včasih potrebuje vitaminsko-mineralni dodatek, pa naj bo to po jemanju antibiotikov, neuravnoteženi prehrani ali iz katerega drugega podobnega razloga. Najpogosteje govorimo o nosečnicah in doječih materah, starejših osebah, ki prebolevajo hudo bolezen, profesionalnih športnikih in vseh tistih, ki ne morejo dobiti zadostnega vnosa vitaminov in mineralov neposredno s hrano.