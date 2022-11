Ali so ogljikovi hidrati po vadbi potrebni?

Če je vadba razmeroma kratka in nenaporna, po njej verjetno ni treba jesti ogljikovih hidratov. Že običajna dnevna prehrana mora zagotavljati gorivo, ki ga potrebujemo.

Po zahtevnejši vadbi pa je najboljše poseči po obroku ali prigrizku, ki združuje beljakovine in ogljikove hidrate.

Kakšne ogljikove hidrate naj jem po vadbi? Kompleksni ogljikovi hidrati (živila z več vlakninami, kot so zelenjava in polnozrnata žita) bodo povzročili počasnejši in enakomernejši dvig krvnega sladkorja kot rafinirani ogljikovi hidrati, kot je beli kruh ali sladkane energijske pijače.

Najbolje je poskusiti ugotoviti, katero vrsto ogljikovih hidratov najbolje prenašate po vadbi.

Kaj pa, če želimo shujšati?

Bi morali jesti ogljikove hidrate po vadbi, tudi če poskušate shujšati? Tudi ko poskušamo shujšati, je pametno, da se po vadbi napolnimo z mešanico ogljikovih hidratov in beljakovin. Če preskočimo prigrizek zaradi želje po izgube telesne mase, bi lahko postali utrujeni in počasni. In da ne omenjamo lakote – pretirana lakota pa bi lahko zatrla najboljše namere, da bi jedli bolj zdravo prehrano.

In kako določiti čas za uživanje ogljikovih hidratov po vadbi?

Če želite izkoristiti prednosti ogljikovih hidratov, zaužitih po vadbi, je pomembno, da jih zaužijete v določenem časovnem obdobju. Akademija za prehrano in dietetiko priporoča uživanje ogljikovih hidratov v eni uri po zaključku intenzivne vadbe. Temu se reče zlata ura.

Seveda pa velja biti zelo pozoren na lastno toleranco za prehranjevanje takoj po vadbi; nekateri ljudje morda raje pojedo polne obroke, medtem ko se drugi najbolje počutijo s prigrizkom in nato obrokom nekaj dlje po vadbi.