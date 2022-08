Ali sprehodu že lahko rečemo vadba?

Zdravniki bi morali hojo predpisovati na recept, pravijo. Se strinjamo. Hoja je zakon. Ko hodimo, ne samo, da se počutimo boljše, v resnici smo boljši, po vseh svojih korakih, ki nam jih e uspelo nanizati v ogrlico lepega, v zdravje. Sprehodi so lahko med našimi najbolj intimnimi fllmi.

Vendar moramo ločiti hojo in sprehod. Hoja je oblika telesne dejavnosti, primerna za vse generacije in s številnimi pozitivnimi učinki. Hoja je lahko tudi hitra, sprehod pa ni nikoli.

Marsikdo se sprašuje, ali je sprehod podcenjen. Mi odgovarjamo, da je sprehod uvod v hojo, daljšo hojo, potem, kasneje, tudi v hitro hojo. Podaljšek hitre hoje pa je že lahko tek, vendar ni nujno. Vrnimo se k sprehajanju.

Da sprehod ni vadba je lahko tudi izgovor za tiste, ki se na vsak način izogibajo vadbi. Ne glede na to, ali se nagibate na eno ali drugo stran, vam predlagamo, da preberete besede Stephanie Mensor, ki je po poklicu osebna trenerka.

Sprehod ima številne pozitivne učinke, ki niso povezani le z videzom, ampak tudi s splošnim zdravjem. Vsak sprehod pomirja in razbremeni. Dosledna hoja v kombinaciji z zdravim načinom življenja lahko pomaga izboljšati zdravje srca, pa tudi pomaga pri izgubi teže, če je to vaš cilj. Pol ure sprehoda na dan že prinese prve vidne rezultate. Poleg tega lahko to počnete kjer koli in ne potrebujete nobene dodatne opreme, poleg tega pa je odlična družabna dejavnost. Seveda pa je možno tudi povečati intenzivnost in prilagoditi trening hoje za doseganje določenih ciljev. Brez težav ga lahko kombinirate z drugimi oblikami vadbe za krepitev določenih mišičnih skupin.

Koristi sprehodov:

1. Če so sprehodi vaša edina oblika rekreacije, hodite 30 minut na dan.

2. Postopoma stopnjujte intenzivnost, saj je hitrejša hoja odlična za zdravje srca in ožilja, s hitro hojo pa seveda porabite več energije. Začnete lahko z intervali: pet minut hitre hoje, pet minut počasne hoje ... Dokler ne dosežete časa, ki ste si ga zastavili za cilj. Ko postane lahko, povečajte čas hitre hoje.

3. Vključite klance med sprehode. Klanci bodo aktivirali več mišic.

4. Dodajte tudi uteži, ki jih lahko namestite okoli gležnjev ali držite v rokah. Ampak v tem primeru je to že zelo aktivna hoja.

5. Čez čas lahko na hrbet dodate še nahrbtnik. In smo že pri pohodništvu.

6. Počasi povečujte čas tovrstnega treninga. In ste že športni rekreativec.

Se radi samo sprehajate ali tudi radi vadite? Ogromno boste naredili zase, če ostanete pri sprehodih in se ne zmenite za hitro intenzivnejšo hojo. Vemo kako gre to, bolje je malo migati, kot pa nič, polurni sprehod pa še zdaleč ni nič. Veliko je ...