Avtodom za začetnike

Avtodom je za vandrovce, ne kampiste

Avtodom je namenjen za pohajkovanje ali kot temu rečemo, aktivne počitnice, ki so sestavljene iz vožnje skozi kar se da največ zanimivih krajev, vasi, mest ipd. FOTO: Shutterstock

Namesto priročnika imamo medmrežje, ki je prepolno podatkov o vsem, kar vas zanima o počitnikovanju z avtodomi. Kdor se hoče voziti s hišico na kolesih, se mora, ali posvetovati s tistimi, ki imajo s takim življenjem izkušnje, ali pa se lotiti branja raznih revij in brskanja po svetovnem spletu.Iz izkušenj je za začetnike najbolje, da se stvari loti od »samega začetka«, na kar pa izkušeni uporabniki največkrat pozabijo, ker se to njim zdi samoumevno.Kdo naj najame oz. kupi avtodom? Predvsem in v prvi vrsti dobri vozniki. Kdor ni spreten za volanom in hoče avtodom uporabljati kot družinsko razvedrilo, mora vedeti, da sam, osebno, spravlja celo družino v veliko nevarnost. Avtodomi so okorni »želvaki«, široki in visoki, v njem se vse premika in nihče ne sedi tam, kjer bi moral, ker je preveč zanimivo, a za voznika zelo moteče. Torej, če prej niste vozili tako velikega vozila, se nikar na prvo vandranje ne odpeljite neznansko daleč v nepoznane kraje.Najprej se ga sami navadite s kako vožnjo po vam znanih cestah, sami poskusite parkiranje na širokih parkiriščih in potem še na ozkih, ter zelo ozkih in na koncu še na takih, ki jim ne moremo reči parkirišča in ravno take boste največkrat uporabljali, če se boste prepustili pustolovskemu duhu, ki vas je pognal po avtodom. Ko se boste navadili parkiranja, se navadite še vožnje po zelo slabih in ovinkastih cestah.Če ste vandrovec, in verjetno ste, si morate predstavljati, da boste na vašem počitnikovanju prevozili vsaj pet takih prelazov, kot je Vršič, na primer. Si predstavljate voziti hišo na kolesih po ovinkih in strminah in ožinah ceste na Vršič? V tej hiši pa otroci, ki jim gre na bruhanje, žena, ki trepeta od strahu, posoda, ki pleše po omarah, in v najožjem ter najbolj strmem ovinku vam nasproti pride enak tak avtodom z enako nespretnim voznikom, na smrt prestrašeno ženo in pobruhanimi otroci?On ne zna zapeljati vzvratno v strm klanec, vas pa niti z molitvijo nihče ne prepriča, da bi spustili ročno zavoro in se vzvratno spustili do prve razširitve ceste. In tudi če se vam uspe izogniti na tak način, je lahko naslednje vozilo, na primer avtobus. Iz tega naslova sledi nasvet, da na začetku izberite znane destinacije, kjer takih in podobnih ovir ne boste morali prevoziti. Avtodomi ponavadi niso za v avtokampe.Avtodom je namenjen za pohajkovanje ali kot temu rečemo, aktivne počitnice, ki so sestavljene iz vožnje skozi kar se da največ zanimivih krajev, vasi, mest ipd. Če vidimo avtodom zasidran v kampu, potem tisti izkušeni vedo, da gre za »amaterja«, ki je ves vesel, da mu je uspelo »želvaka« pripeljati do kampa, v katerem bo preživel počitnice. Hočem napisati, da kampi niso bistvo avtodoma.Začetniki, ki se prvič podajo na pohajkovanje z avtodomom, hitro ugotovijo, da svet sploh ni raven. Pravzaprav je cel svet ena sama klančina. To ugotovijo vsakič, ko ga parkirajo in ko hočejo pojesti juho s krožnika, ki je postavljen na mizici v avtodomu. Ste že spali »v stoje« ali z glavo nižje od podplatov? Ste že spali privezani za steno? Če je vaš odgovor ne, potem morate paziti, da se vam to ne zgodi ravno na vaših prvih počitnicah z avtodomom.Ta vozila se dajo s posebnim pripomočkom, ki mu pravimo tudi »klocna«, postaviti v raven položaj, vendar morate za to biti zelo spretni. In kdaj ga moramo postavljati v »vaservago«? Skoraj vedno, ker svet res ni raven. Ste dovolj spretni, da na minimalnem prostoru, zapeljete avtodom na klocne? Verjetno ste, saj ste se zato odločili kupiti ali najeti avtodom. Na počitnicah zelo rad obro spim. No, v avtodomu se ne boste naspali, ampak ker ste po duši vandrovec, vas to seveda ne sme motiti. Spalne motnje nastopijo le pri začetnikih, a se tudi ti hitro privadijo na nomadsko spanje.Za otroke ni problem, ker so veliko bolj prilagodljivi, če že ne zaradi njihove mladosti pa zaradi telesnih predispozicij. Preden zaključim s prvim delom »priročnika« Avtodom za telebane, moram napisati, da vedno poglejte vremensko napoved, ker ni ga hujšega, kot biti v dežju v avtodomu kake tri dni zapored. Tisti, ki ste to doživeli, veste, na kaj mislim.