Boleč hrbet moramo najprej razumeti

Hrbet in hrbtenica sta dela telesa, ki premoreta ogromno moči, ščitita zelo občutljivo hrbtenjačo in živce, obenem pa sta dovolj fleksibilna, da nam omogočita gibanje v vse smeri.

S pomembnostjo tega dela telesa in njeno obremenitvijo, pa zelo hitro lahko pride do poškodb ali preobremenjenosti mišic, kar prinaša bolečino, ki za aktivnega človeka pomeni prisilni počitek, za neaktivnega pa opozorilo.

Nelagodnost povezano s hrbtom lahko začutimo tudi v nogah in rokah, ne samo v velikih mišičnih skupinah tega dela telesa, seveda pa obstajajo tudi poškodbe diskov, kosti, sklepov, ligamentov in hrbtenice.

Včasih je dovolj le manjša poškodba hrbta, da v godljo spravite druge dele telesa, saj telo v izogib bolečini začne kompenzirati in razbremenjevati oboleli del z drugimi mišičnimi skupinami, ki jih v času poškodbe hrbta močno obremenimo.

Razlika med akutno in kronično bolečino

Akutna bolečina v hrbtu udari hitro in nas ne spusti tudi nekaj tednov, kronična bolečina hrbta pa nas ne spusti več kot tri mesece.

Bolečina v hrbtu ima naslednje lastnosti:

Bolečine se lahko pojavljajo konstantno, občasno ali le v določenih položajih telesa ali dejavnosti. Obolela je lahko le ena točka hrbta, bolečina pa se lahko prenese tudi na ostala območja. Lahko čutimo otopelost, zbadanje, skelenje. Čeprav se bolečina nahaja v vratu ali spodnjem delu hrbta, se lahko še vedno razširi na nogo ali stopalo (išias), pa tudi na roko in dlan. Simptomi vključujejo tudi otopelost, šibkost in ščemenje.

Na srečo bolečina v hrbtu v veliki večini primerov sčasoma izgine: približno 50 odstotkov pacientov bo občutilo olajšanje v hrbtu v časovnem obdobju dveh tednov in kar 90 odstotkov v obdobju treh mesecev.

Če je bolečina huda in traja več dni, brez da se odzove na protibolečinske tablete, počitek, vročino in hlad ter predpisane vaje, potem je priporočljivo (ponovno) obiskati zdravnika. V dveh primerih je posredovanje zdravnika nujno: V primeru progresivne šibkosti nog in disfunkcionalnosti mehurja in črevesja. Na srečo se to zgodi le v redkih primerih.